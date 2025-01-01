У Луцьку побили і пограбували підлітка, підозрюваних впіймали





Інцидент трапився ввечері вчора, 28 березня, на проспекті Молоді у Луцьку, інформує сектор комунікації ГУНП.



Двоє невідомих побили та пограбували 16-річного хлопця. Зловмисники відібрали у юнака Power Bank та гаманець з грошима.



Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками патрульної поліції оперативно встановили правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі, 19 та 16 років.



Старшого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські оперативно затримали зловмисників, які побили та пограбували підлітка в обласному центрі Волині.Інцидент трапився ввечері вчора, 28 березня, на проспекті Молоді у Луцьку, інформує сектор комунікації ГУНП.Двоє невідомих побили та пограбували 16-річного хлопця. Зловмисники відібрали у юнака Power Bank та гаманець з грошима.Співробітники кримінальної поліції спільно із працівниками патрульної поліції оперативно встановили правопорушників. Ними виявилися місцеві жителі, 19 та 16 років.Старшого затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України. Йдеться про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.Досудове розслідування триває.

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