Є загиблий: повідомили деталі автопригоди у Ківерцях





Поліція



За даними правоохоронців, 24-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volvo, під керуванням жителя міста Ківерці. Один транспортний засіб загорівся.



Внаслідок ДТП 74-річний водій автомобіля Volvo загинув, іншого керманича – шпиталізували.



На місці працювала поліція, співробітники ДСНС, медики.



За фактом летальної ДТП слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вранці на автодорозі Луцьк — Маневичі, на в'їзді в місто Ківерці, трапилася автопригода Поліція повідомила деталі автопригоди.За даними правоохоронців, 24-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volvo, під керуванням жителя міста Ківерці. Один транспортний засіб загорівся.Внаслідок ДТП 74-річний водій автомобіля Volvo загинув, іншого керманича – шпиталізували.На місці працювала поліція, співробітники ДСНС, медики.За фактом летальної ДТП слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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