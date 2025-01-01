Є загиблий: повідомили деталі автопригоди у Ківерцях
Сьогодні, 16:49
Сьогодні вранці на автодорозі Луцьк — Маневичі, на в'їзді в місто Ківерці, трапилася автопригода.
Поліція повідомила деталі автопригоди.
За даними правоохоронців, 24-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volvo, під керуванням жителя міста Ківерці. Один транспортний засіб загорівся.
Внаслідок ДТП 74-річний водій автомобіля Volvo загинув, іншого керманича – шпиталізували.
На місці працювала поліція, співробітники ДСНС, медики.
За фактом летальної ДТП слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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Поліція повідомила деталі автопригоди.
За даними правоохоронців, 24-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Audi, допустив зіткнення із зустрічним автомобілем Volvo, під керуванням жителя міста Ківерці. Один транспортний засіб загорівся.
Внаслідок ДТП 74-річний водій автомобіля Volvo загинув, іншого керманича – шпиталізували.
На місці працювала поліція, співробітники ДСНС, медики.
За фактом летальної ДТП слідчі вже внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Триває слідство.
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