У Харкові росіяни поцілили по житловому будинку: є загиблий та 14 постраждалих
Сьогодні, 22:27
Сьогодні близько 21:00 окупанти завдали низки ударів “шахедами” по Харкову.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише LB.ua.
Кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий.
“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання”, – написав Синєгубов.
Згодом стався ще один удар - у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання.
"У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений", - повідомив Синєгубов.
Унаслідок удару одна людина загинула. Зазнали поранень 14 людей, 10 людей шпиталізували. Серед постраждалих є двоє 16-річних підлітків — хлопець та дівчина.
За попередніми даними, серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише LB.ua.
Кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий.
“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання”, – написав Синєгубов.
Згодом стався ще один удар - у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання.
"У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений", - повідомив Синєгубов.
Унаслідок удару одна людина загинула. Зазнали поранень 14 людей, 10 людей шпиталізували. Серед постраждалих є двоє 16-річних підлітків — хлопець та дівчина.
За попередніми даними, серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Харкові росіяни поцілили по житловому будинку: є загиблий та 14 постраждалих
Сьогодні, 22:27
На Волині брат загиблого Героя підпалив автомобіль військових
Сьогодні, 17:03