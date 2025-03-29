У Харкові росіяни поцілили по житловому будинку: є загиблий та 14 постраждалих

У Харкові росіяни поцілили по житловому будинку: є загиблий та 14 постраждалих
Сьогодні близько 21:00 окупанти завдали низки ударів “шахедами” по Харкову.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише LB.ua.

Кількість постраждалих збільшилась до десяти людей. Серед них - 16-річні хлопець і дівчина. Також є один загиблий.

“Окупанти завдали низки ударів, попередньо БПЛА типу «Шахед», по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину - двоє постраждалих. Служби виїхали на місця влучання”, – написав Синєгубов.

Згодом стався ще один удар - у Холодногірському районі. На щастя, без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучання.

"У Шевченківському районі - влучання ворожого БпЛА в приватний будинок. Одна людина загинула, один - поранений", - повідомив Синєгубов.

Унаслідок удару одна людина загинула. Зазнали поранень 14 людей, 10 людей шпиталізували. Серед постраждалих є двоє 16-річних підлітків — хлопець та дівчина.

За попередніми даними, серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

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Теги: Росія, війна
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