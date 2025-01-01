Росіяни вдарили по військовому госпіталі в Харкові, постраждали пацієнти , - Генштаб

Внаслідок удару постраждали військові, які проходили лікування у медичному центрі.



Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише



Внаслідок удару БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.



За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.



Як наголосили у Генеральному штабі, вдаривши по госпіталю, росіяни вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права.



Удар по Харкову



Увечері 29 березня росіяни безпілотниками вдарили по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Унаслідок обстрілу одна людина загинула.



Також зазнали поранень 19 людей, 10 людей шпиталізували. Серед постраждалих є двоє 16-річних підлітків.



Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Увечері 29 березня російські окупаційні війська атакували військовий госпіталь у Харкові.постраждали військові, які проходили лікування у медичному центрі.Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише Громадське Внаслідок удару БпЛА типу Shahed пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.Як наголосили у Генеральному штабі, вдаривши по госпіталю, росіяни вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права.Увечері 29 березня росіяни безпілотниками вдарили по Шевченківському та Холодногірському районах Харкова. Унаслідок обстрілу одна людина загинула.Також зазнали поранень 19 людей, 10 людей шпиталізували. Серед постраждалих є двоє 16-річних підлітків.Серед об’єктів, що зазнали пошкоджень, — торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад, а також офісна будівля.

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