Україна вночі переходить на літній час
29 березня, 23:00
В ніч на 30 березня Україна переходить на літній час. Тому слід правильно перевести годинники.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Стрілки годинників у ніч з 29 на 30 березня потрібно перевести на одну годину вперед", - йдеться у повідомленні.
Варто розуміти, що годинники на телефоні переводити власноруч не слід - система зробить це автоматично.
Переведення годинників у метро: цікаві факти
Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують.
"У метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури", - зазначають в адміністрації.
Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція.
"Вона видає імпульс, що синхронізує понад 100 торцевих годинників на платформах і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях", - кажуть у КМДА.
А технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений.
Питання відмови від переведення годинників в Україні
В Україні вже не перший рік обговорюють можливу відмову від переведення годинників. Пропонується на постійній основі залишатися на зимовому часі.
В липні 2024 року Верховна Рада схвалила рішення щодо обчислення часу в Україні. Йдеться про законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Але наразі це питання остаточно не вирішено.
Водночас, за словами джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.
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Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Стрілки годинників у ніч з 29 на 30 березня потрібно перевести на одну годину вперед", - йдеться у повідомленні.
Варто розуміти, що годинники на телефоні переводити власноруч не слід - система зробить це автоматично.
Переведення годинників у метро: цікаві факти
Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують.
"У метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури", - зазначають в адміністрації.
Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція.
"Вона видає імпульс, що синхронізує понад 100 торцевих годинників на платформах і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях", - кажуть у КМДА.
А технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений.
Питання відмови від переведення годинників в Україні
В Україні вже не перший рік обговорюють можливу відмову від переведення годинників. Пропонується на постійній основі залишатися на зимовому часі.
В липні 2024 року Верховна Рада схвалила рішення щодо обчислення часу в Україні. Йдеться про законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Але наразі це питання остаточно не вирішено.
Водночас, за словами джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.
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