Україна вночі переходить на літній час





Про це пише



"Стрілки годинників у ніч з 29 на 30 березня потрібно перевести на одну годину вперед", - йдеться у повідомленні.



Варто розуміти, що годинники на телефоні переводити власноруч не слід - система зробить це автоматично.



Переведення годинників у метро: цікаві факти



Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують.



"У метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури", - зазначають в адміністрації.



Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція.



"Вона видає імпульс, що синхронізує понад 100 торцевих годинників на платформах і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях", - кажуть у КМДА.



А технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений.



Питання відмови від переведення годинників в Україні



В Україні вже не перший рік обговорюють можливу відмову від переведення годинників. Пропонується на постійній основі залишатися на зимовому часі.



В липні 2024 року Верховна Рада схвалила рішення щодо обчислення часу в Україні. Йдеться про законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Але наразі це питання остаточно не вирішено.



Водночас, за словами джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 30 березня Україна переходить на літній час. Тому слід правильно перевести годинники.Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА."Стрілки годинників у ніч з 29 на 30 березня потрібно перевести на одну годину вперед", - йдеться у повідомленні.Варто розуміти, що годинники на телефоні переводити власноруч не слід - система зробить це автоматично.Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують."У метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури", - зазначають в адміністрації.Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція."Вона видає імпульс, що синхронізує понад 100 торцевих годинників на платформах і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях", - кажуть у КМДА.А технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений.В Україні вже не перший рік обговорюють можливу відмову від переведення годинників. Пропонується на постійній основі залишатися на зимовому часі.В липні 2024 року Верховна Рада схвалила рішення щодо обчислення часу в Україні. Йдеться про законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Але наразі це питання остаточно не вирішено.Водночас, за словами джерел РБК-Україна, президент Українипідписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.

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