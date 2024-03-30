Україна вночі переходить на літній час

Україна вночі переходить на літній час
В ніч на 30 березня Україна переходить на літній час. Тому слід правильно перевести годинники.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Стрілки годинників у ніч з 29 на 30 березня потрібно перевести на одну годину вперед", - йдеться у повідомленні.

Варто розуміти, що годинники на телефоні переводити власноруч не слід - система зробить це автоматично.

Переведення годинників у метро: цікаві факти

Цими вихідними, відповідно до національного переходу на літній час, систему метро також синхронізують.

"У метро діє посекундний графік руху поїздів, і від точності годинників залежить злагодженість роботи всієї інфраструктури", - зазначають в адміністрації.

Координацію часу в підземці забезпечує центральна годинникова станція.

"Вона видає імпульс, що синхронізує понад 100 торцевих годинників на платформах і більше 3 500 механічних годинників на станціях, у депо та службових приміщеннях", - кажуть у КМДА.

А технічне обслуговування та ремонт годинників виконують винятково вночі, коли рух поїздів зупинений.

Питання відмови від переведення годинників в Україні

В Україні вже не перший рік обговорюють можливу відмову від переведення годинників. Пропонується на постійній основі залишатися на зимовому часі.

В липні 2024 року Верховна Рада схвалила рішення щодо обчислення часу в Україні. Йдеться про законопроект №4201, який передбачає відмову від переведення годинників на літній час. Але наразі це питання остаточно не вирішено.

Водночас, за словами джерел РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підписувати документ поки що не планує, але й голова парламенту, своєю чергою, від ідеї не відмовився.

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Теги: годинник, літній час
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