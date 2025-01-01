Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят

На Волині вогнеборці врятували на згарищі двох пухнастиків.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні у селищі Благодатному, де горіла суха трава, рятувальники знайшли двох маленьких пухнастиків — обгорілих, наляканих, але живих. Зайченята потрапили у пастку вогню, який невідомі запалили на дачному масиві.Рятувальники ліквідували полум’я на площі 0,8 га та винесли зі згарища цих малюків."Хай цей випадок нагадає кожному: підпал сухостою — не просто шкода природі, це загублені життя. Не паліть суху траву. Бережіть життя", - наголошують рятувальники.