Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят
Сьогодні, 21:18
На Волині вогнеборці врятували на згарищі двох пухнастиків.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні у селищі Благодатному, де горіла суха трава, рятувальники знайшли двох маленьких пухнастиків — обгорілих, наляканих, але живих. Зайченята потрапили у пастку вогню, який невідомі запалили на дачному масиві.
Рятувальники ліквідували полум’я на площі 0,8 га та винесли зі згарища цих малюків.
"Хай цей випадок нагадає кожному: підпал сухостою — не просто шкода природі, це загублені життя. Не паліть суху траву. Бережіть життя", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні у селищі Благодатному, де горіла суха трава, рятувальники знайшли двох маленьких пухнастиків — обгорілих, наляканих, але живих. Зайченята потрапили у пастку вогню, який невідомі запалили на дачному масиві.
Рятувальники ліквідували полум’я на площі 0,8 га та винесли зі згарища цих малюків.
"Хай цей випадок нагадає кожному: підпал сухостою — не просто шкода природі, це загублені життя. Не паліть суху траву. Бережіть життя", - наголошують рятувальники.
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