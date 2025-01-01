Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят

Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят
На Волині вогнеборці врятували на згарищі двох пухнастиків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні у селищі Благодатному, де горіла суха трава, рятувальники знайшли двох маленьких пухнастиків — обгорілих, наляканих, але живих. Зайченята потрапили у пастку вогню, який невідомі запалили на дачному масиві.

Рятувальники ліквідували полум’я на площі 0,8 га та винесли зі згарища цих малюків.

"Хай цей випадок нагадає кожному: підпал сухостою — не просто шкода природі, це загублені життя. Не паліть суху траву. Бережіть життя", - наголошують рятувальники.
Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят
Обгорілі, налякані, але живі: на Волині врятували на згарищі двох зайченят

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Теги: пожежа, Волинь
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