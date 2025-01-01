На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Воробчук
Сьогодні, 20:38
На війні з окупантами загинув мешканець села Заріччя Воробчук Сергій Вікторович 1993 року народження.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
Солдат був призваний до війська 24 липня 2024 року.
Захисник загинув 28 січня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині.
Про прибуття скорботного кортежу повідомимо згодом.
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
Солдат був призваний до війська 24 липня 2024 року.
Захисник загинув 28 січня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині.
Про прибуття скорботного кортежу повідомимо згодом.
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