На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Воробчук

На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Воробчук
На війні з окупантами загинув мешканець села Заріччя Воробчук Сергій Вікторович 1993 року народження.

Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.

Солдат був призваний до війська 24 липня 2024 року.

Захисник загинув 28 січня внаслідок ворожого обстрілу на Харківщині.
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Воробчук


Про прибуття скорботного кортежу повідомимо згодом.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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