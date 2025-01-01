Обман на мільйон: як чоловік ошукав волинського TikTok-блогера та тисячі користувачів

Як усе почалося?

Як щемлива історія виявилася обманом?

@tima_habovets Душевна історія, в яку повірили більше 2 мільйонів людей - виявилась гарно продуманим обманом. Частина І. всі ваші донати - ЗБЕРЕЖЕНІ саме через те, що скидались на мій особистий рахунок ♬ оригінальний звук - Habovets

@tima_habovets Душевна історія, в яку повірили більше 2 мільйонів людей - виявилась гарно продуманим обманом. Частина ІІ. всі ваші донати - ЗБЕРЕЖЕНІ саме через те, що скидались на мій особистий рахунок. ♬ оригінальний звук - Habovets

Волинський TikTok-блогер під нікомвирішив допомогти молодому волонтеру, який мав поранення та потребував коштів на лікування.Тіктокер оголосив збір, на який відгукнулися тисячі людей, задонативши понад мільйон гривень.Ця історія мала б завершитися щасливо, але з’ясувалося, що молодик казав неправду.У понеділок, 20 січня, Habovets опублікував на своїй сторінці в TikTok відео, у якому розповів про волонтера, якого випадково зустрів на вулиці.“Вчора до мене підійшов молодий волонтер на ім’я, який на нулі рятує просто сотні людських життів. Він так скромно підійшов до мене, з такими запаленими очима, і спитав: “Це ваша машина? Чи можна в ній посидіти?” І мене ніби холодною водою хтось облив. Бо я думав, що таких людей у житті вже нічим не здивуєш”, — розповів Habovets, показуючи, який щасливий був його новий знайомий, коли сів за кермо автівки.Далі блогер поділився історією життя цього хлопця. За словами самого Влада, він — круглий сирота. Від народження мав проблеми зі здоров’ям. Дитинство провів в інтернаті, де зазнавав знущань. Згодом прийшов у церкву та вирішив змінити своє життя й служити Богу.Зараз хлопцю 25 років. Він волонтерив на прифронтовий території, рятував людей. Востаннє, коли забирав цивільних із небезпечної зони, отримав поранення. Виною стали ворожі дрони.“Будучи контуженим, він забирає людей, доїжджає до першого блокпоста і там же втрачає свідомість. Прокидається в лікарні, де йому повідомляють, що крім контузії, у нього ще п’ять осколкових поранень. Потрібна операція. У хлопця грошей немає, тому половину суми він позичає в людей, іншу бере в кредит. Людина, яка рятує життя інших, змушена рятувати своє за рахунок боргів”, — розповів Habovets у своєму відео.Тоді ж блогер закликав усіх небайдужих допомогти Владові грошима (за його словами, волонтер був винен близько 100 тисяч гривень). Ролик набрав два мільйони переглядів, а на прохання про допомогу відгукнулися тисячі людей. Тож вже за чотири дні чоловіку вдалося зібрати мільйон і сто п'ятдесят тисяч гривень.Згодом Habovets опублікував зворушливе відео, у якому розповів про успішний збір та реакцію волонтера на цю новину. Він також виклав ще кілька роликів із Владом, де той розповідав про своє життя, діяльність та поранення.Однак згодом з’ясувалося, що історія Владислава, яка до сліз вразила багато користувачів, була неправдою.У четвер, 30 січня, Habovets публікує шокуюче відео. Він заявляє, що Влад обдурив його та всіх, хто донатив кошти.“Такої “Санта-Барбари” в моєму житті ще не було. У мене не було жодних сумнівів, що ми робимо добру справу — до певного часу. Правильно буде сказати, що цей волонтер — дійсно волонтер. Він допомагав, евакуйовував людей. Але якщо говорити конкретно про ситуацію, на яку ми збирали кошти — лікування після важкого поранення — то це неправда”, — розповідає тіктокер.Він додає, що з ним зв’язався військовий, який раніше вже допомагав Владу грошима на лікування. Чоловік розповів, що Влад систематично обманює людей і виманює гроші, за ним тягнеться шлейф неприємних історій і брехні. Для підтвердження своїх слів військовий надав блогеру скан-копію медичної виписки, яку Влад показував йому раніше.Habovets почав перевіряти документ і дійшов висновку, що той — фальшивий. Він зателефонував у клініку, яка була вказана у виписці, але з’ясувалося, що лікар, який її завірив, там ніколи не працював. Після цього блогер вирішив знайти цього лікаря. І справді, такий спеціаліст існує, але приймає пацієнтів не в Києві, як говорив Влад, а в Харкові.“Ми зібралися з моїми друзями з церкви, я їм розповів усю цю інформацію. Ми прийняли рішення наступного дня зустрітися з Владом. Коли ми покликали його і почали ставити конкретні запитання про поранення, попросили детальнішої інформації — він зрозумів, що “пахне смаженим”. І тоді зізнався, що жодного поранення у нього немає. Усе це — вигадана історія. Він сказав, що документ липовий і що купив його за 1000 гривень”, — говорить блогер.Habovets зізнається, що щиро хотів допомогти та навіть не міг подумати, що все обернеться саме так. Він зазначає, що подібне могло статися з будь-ким, навіть із найдосвідченішими у цій справі людьми. Попри розчарування, блогер дякує Богу, що вчасно зміг розпізнати обман.Блогер запевнив, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на реальну допомогу. Він також повідомив, що всі, хто бажає повернути свої гроші, можуть звернутися до нього, надіслати квитанцію про оплату та очікувати на повернення.