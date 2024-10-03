Більше півтора року був у полоні: у Луцьку зустрілися з Героєм Ігорем Павляком

Міський головазустрівся із звільненим з полону лучаниномПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Молодший лейтенант, командир розвідвзводу 3-го батальйону 65-ї окремої мотопіхотної бригади Ігор Павляк під час боїв поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області 17 червня 2023 року був важко поранений та потрапив у полон до російських загарбників. Більше півтора року він перебував в полоні та повернувся додому 30 грудня 2024 року в рамках 59-го обміну військовополонених з росією.Під час зустрічі міський голова Ігор Поліщук висловив слова вдячності й підтримки захиснику та зазначив, що повернення кожного — це свято для всієї громади. Ігор Поліщук наголосив, що в Луцьку працює сучасний безоплатний центр реабілітації для ветеранів, де працюють кваліфіковані фахівці й куди можна звертатися за потреби.“Підтримка сім’ї — це найважливіше. Я вдячний своїй дружині, дітям і вірю, що рідні стіни реабілітують мене якнайкраще. Як людина, яка переживає за свою землю, хочу подякувати за те, що моє рідне місто розвивається та живе і, повернувшись додому, — надзвичайно приємно це бачити”, - сказав Ігор Павляк.«Намагаємось знаходити баланс, - відповів міський голова. - В минулому році на підтримку Збройних Сил виділили з бюджету 500 млн грн, за які закупили різноманітне військове обладнання — мавіки, дрони, пікапи, РЕБи, зарядні станції та багато іншого. Луцьк займає провідні позиції в Україні по відсотку виділених грошей від загальної суми бюджету. Разом з тим, намагаємося тримати місто в порядку, адже тут живуть також і рідні наших військових. Ми прагнемо, щоб люди не виїжджали з міста, а лишалися тут. Вірю, що все буде добре й життя налагодиться”.Військовий Ігор Павляк розповів, що до полону займався спортом й після відновлення планує повернутися до улюбленої справи. За його словами, заняття спортом допомогли й у полоні, адже, маючи фізично загартоване тіло, — легше переносити випробування.Герой зазначив, що спілкуючись з побратимами, вони сходяться думками, що люди живуть, розвиваються, працюють — це надзвичайно важливо, адже життя триває. “Наші діти, дружини та батьки — це ті, заради кого ми воюємо й хочемо, щоб вони продовжували жити”, - сказав Ігор Павляк.