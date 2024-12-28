Люди обурені: у волинському селі на кордоні з Білоруссю закривають пожежний пост

Жителі села Ветли Любешівської громади обурені тим, що у їхньому населеному пункті закривають пожежний пост.Селяни переживають, що не зможуть розраховувати на оперативну допомогу рятувальників, - про це повідомляєНаселений пункт розташований у прикордонні, до Білорусі – рукою подати. Якщо ворог нападе з боку цієї сусідньої держави, а загроза така зберігається, то не буде кому гасити пожежі, адже до найближчого пожежного поста відстань становитиме близько 45 кілометрів.У селі Ветли фунціонує 23-й пост 12-ї частини 4-го загону ДСНС. Цей пожежний пост працює з вересня 2007 року в прикордонній смузі (до Білорусі 2-5 км). Наразі особовий склад поста налічує дев'ять осіб, включно з начальником.Про це журналістам розповів один із рятувальників пожежного посту. Чоловік підтвердив, що пожежний пост таки закривають та за детальнішою інформацією скерував до старости села Любові Павлік.Як сказала, Ветли – одне з перспективних сіл на Волині. Налічує 1800 мешканців. Новина про те, що у селі закриють пожежний пост – як грім серед ясного неба ошелешила мешканців населеного пункту. Про це заздалегідь не попередили ні голову громади, ні її як старосту села.«Старосту села та Любешівського селищного голову Куха до відома ніхто не поставив, що закривається у Ветлах пожежний пост. Вони все це готували дуже тихо, підступно, як і вороги», - каже посадовиця.За її словами, в штатному розписі на 2025 рік цього пожежного поста вже немає. Вона припускає, що причиною його закриття є брак фінансування. Та громада і так багато робила для розвитку структури. Виділила одне з кращих приміщень і здає його в оренду за 1 гривню. Взяти повністю на себе фінансування поста село не може, адже війна значно обмежила фінансові ресурси громади.Як акцентувала вона, відсутність пожежного поста може стати небезпекою для громади. Люди не зможуть розраховувати на оперативність. Від села до найближчого пожежного поста близько 45 кілометрів, а дороги - в жахливому стані.На думку Любові Павлік, якщо бракує грошей, то можна на половину скоротити персонал. Наприклад, залишити четверо рятувальників замість восьми, але ж не діяти так радикально.Що ж послужило причиною закриття у прикордонні пожежного поста у військовий час – це питання журналісти адресували представникам ГУ ДСНС України у Волинській області. Назвати причину у тефонній розмові журналістам відмовилися, тож редакція ВСН скерувала відповідний запит та очікує на відповідь.