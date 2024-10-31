Грабував будинки та автомобілі: серійному крадієві з Луцька оголосили про підозру

Луцькі слідчі оголосили про підозру місцевому серійному крадієві.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Фігурант вчиняв крадіжки в обласному центрі, проникаючи в автомобілі та домоволодіння людей. За це йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.39-річний лучанин не гребував нічим, викрадав усе: від інструментів та грошей до особистих речей і шкарпеток з білизною.Співробітники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели ряд заходів, аби встановити зловмисника, передивились гігабайти відео з камер спостереження.Причетним виявився місцевий мешканець.29 січня у нього та ймовірного спільника провели санкціоновані обшуки, з залученням спецпризначенців, слідчі вилучили ряд доказів по справі, зокрема, і крадені речі.За процесуального керівництва прокуратури, серійному крадієві оголосили про підозру за вчинення крадіжок в умовах воєнного стану. Санкція ч. 4 ст. 185 ККУ – від 5 до 8 років позбавлення волі.Далі суд обиратиме йому запобіжний захід.Триває слідство, встановлюються всі обставини вчинення крадіжок.