Грабував будинки та автомобілі: серійному крадієві з Луцька оголосили про підозру

Грабував будинки та автомобілі: серійному крадієві з Луцька оголосили про підозру
Луцькі слідчі оголосили про підозру місцевому серійному крадієві.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Фігурант вчиняв крадіжки в обласному центрі, проникаючи в автомобілі та домоволодіння людей. За це йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.

39-річний лучанин не гребував нічим, викрадав усе: від інструментів та грошей до особистих речей і шкарпеток з білизною.

Співробітники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели ряд заходів, аби встановити зловмисника, передивились гігабайти відео з камер спостереження.

Причетним виявився місцевий мешканець.

29 січня у нього та ймовірного спільника провели санкціоновані обшуки, з залученням спецпризначенців, слідчі вилучили ряд доказів по справі, зокрема, і крадені речі.

За процесуального керівництва прокуратури, серійному крадієві оголосили про підозру за вчинення крадіжок в умовах воєнного стану. Санкція ч. 4 ст. 185 ККУ – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Далі суд обиратиме йому запобіжний захід.

Триває слідство, встановлюються всі обставини вчинення крадіжок.

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Теги: Волинь, злодій
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