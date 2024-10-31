Грабував будинки та автомобілі: серійному крадієві з Луцька оголосили про підозру
Сьогодні, 16:43
Луцькі слідчі оголосили про підозру місцевому серійному крадієві.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігурант вчиняв крадіжки в обласному центрі, проникаючи в автомобілі та домоволодіння людей. За це йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.
39-річний лучанин не гребував нічим, викрадав усе: від інструментів та грошей до особистих речей і шкарпеток з білизною.
Співробітники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели ряд заходів, аби встановити зловмисника, передивились гігабайти відео з камер спостереження.
Причетним виявився місцевий мешканець.
29 січня у нього та ймовірного спільника провели санкціоновані обшуки, з залученням спецпризначенців, слідчі вилучили ряд доказів по справі, зокрема, і крадені речі.
За процесуального керівництва прокуратури, серійному крадієві оголосили про підозру за вчинення крадіжок в умовах воєнного стану. Санкція ч. 4 ст. 185 ККУ – від 5 до 8 років позбавлення волі.
Далі суд обиратиме йому запобіжний захід.
Триває слідство, встановлюються всі обставини вчинення крадіжок.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігурант вчиняв крадіжки в обласному центрі, проникаючи в автомобілі та домоволодіння людей. За це йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.
39-річний лучанин не гребував нічим, викрадав усе: від інструментів та грошей до особистих речей і шкарпеток з білизною.
Співробітники кримінальної поліції та слідчі Луцького РУП провели ряд заходів, аби встановити зловмисника, передивились гігабайти відео з камер спостереження.
Причетним виявився місцевий мешканець.
29 січня у нього та ймовірного спільника провели санкціоновані обшуки, з залученням спецпризначенців, слідчі вилучили ряд доказів по справі, зокрема, і крадені речі.
За процесуального керівництва прокуратури, серійному крадієві оголосили про підозру за вчинення крадіжок в умовах воєнного стану. Санкція ч. 4 ст. 185 ККУ – від 5 до 8 років позбавлення волі.
Далі суд обиратиме йому запобіжний захід.
Триває слідство, встановлюються всі обставини вчинення крадіжок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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