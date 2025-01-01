Сільського голову з Волині «посадили» на 5 з половиною років за хабар

Віктора Лук’янчука визнали винним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.



Вирок йому виніс

А починалося усе так... У 2019 році якийсь бізнесмен вирішив отримати земельну ділянку площею 2 гектари, що була розташована на території Переспівської сільської ради.



Підприємець планував збудувати там транспортно-логістичний центр – зі стоянкою для вантажівок, сервісом техобслуговування, кафе та готелем. За допомогою він звернувся до Олександра Денисюка – інженера-землевпорядника та директора «Проектно-експертної компанії «Альтернатива».



Той повідомив бізнесмену, що просто так отримати цю землю – неможливо. Потрібно дати "на лапу" за сприяння у прийнятті рішення сільської ради. Головою сільради тоді був Віктор Лук’янчук, з яким Денисюк перебував у довірливих стосунках.



За таку послугу сільголова та землевпорядник попросили у підприємця хабар в розмірі 6 000 доларів.



Затримання

Хабар передавався у два етапи:



- Перша частина (грудень 2019 року) – посередник отримав 5 тисяч гривень, які залишив собі, та 1 000 доларів США, які передав сільському голові.



- Друга частина (8 січня 2020 року) – ще 3 500 доларів США передали голові сільради.



Саме під час цієї другої передачі правоохоронці затримали Лук’янчука у нього вдома.



Під час затримання

Суд і вирок

Судова тяганина тривала чотири роки. І ось днями, 24 січня, Феміда поставила крапку в цій історії.



Під час останнього судового засідання Лук’янчук своєї вини так і не визнав, запевняючи, що не вчиняв злочину. Проте слідство зібрало достатньо доказів, щоб довести його провину.



Суд визнав експосадовця винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому призначили покарання 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, а також заборонили обіймати посади в органах місцевого самоврядування протягом 2 років.



Матеріали щодо землевпорядника та посередника Олександра Денисюка виділили в окреме кримінальне провадження. Це сталося тому, що із



Під час затримання

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голову Переспівської сільської ради, що на Рожищенщині,визнали винним у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди.Вирок йому виніс Ківерцівський районний суд 24 січня.

А починалося усе так... У 2019 році якийсьвирішив отримати земельну ділянку площею 2 гектари, що була розташована на території Переспівської сільської ради.Підприємець планував збудувати там транспортно-логістичний центр – зі стоянкою для вантажівок, сервісом техобслуговування, кафе та готелем. За допомогою він звернувся до– інженера-землевпорядника та директора «Проектно-експертної компанії «Альтернатива».Той повідомив бізнесмену, що просто так отримати цю землю – неможливо. Потрібно дати "на лапу" за сприяння у прийнятті рішення сільської ради. Головою сільради тоді був, з яким Денисюк перебував у довірливих стосунках.За таку послугу сільголова та землевпорядник попросили у підприємця хабар в розмірі 6 000 доларів.Хабар передавався у два етапи:- Перша частина (грудень 2019 року) – посередник отримав 5 тисяч гривень, які залишив собі, та 1 000 доларів США, які передав сільському голові.- Друга частина (8 січня 2020 року) – ще 3 500 доларів США передали голові сільради.Саме під час цієї другої передачі правоохоронці затримали Лук’янчука у нього вдома.Судова тяганина тривала чотири роки. І ось днями, 24 січня, Феміда поставила крапку в цій історії.Під час останнього судового засідання Лук’янчук своєї вини так і не визнав, запевняючи, що не вчиняв злочину. Проте слідство зібрало достатньо доказів, щоб довести його провину.Суд визнав експосадовця винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Одержання неправомірної вигоди службовою особою). Йому призначили покарання 5 років і 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією особистого майна, а також заборонили обіймати посади в органах місцевого самоврядування протягом 2 років.Матеріали щодо землевпорядника та посередника Олександра Денисюка виділили в окреме кримінальне провадження. Це сталося тому, що із жовтня 2024-го інеженер-землевпорядник був мобілізований . Тож розгляд справи щодо нього зупинили до звільнення чоловіка зі служби.

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