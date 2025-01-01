«Після перемоги мотоциклом поїду тими містами, де воював», - боєць 14-ої ОМБр з Волині

Володимир — воїн 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Воює з 2014 року, пам'ятає події, які відбувались на Савур-Могилі. Під час повномасштабного вторгнення захищав Макарів на Київщині та Харківщину.



Історію військовослужбовця розповіли на Facebook-сторінці 14 окремої механізованої бригади імені Романа Великого, пише



Влітку 2014 брав участь у боях за Савур-Могилу. Тоді, каже боєць, разом з побратимами копав металевими касками собі окопи, пив воду з місцевого озера — єдиного джерела води навкруги, її прозорість та солодкуватий смак запам’ятав на все життя, чув "Гради", "Урагани", "Смерчі". Під час тих подій вдалось захопити в полон підполковника російської кадрової армії.



На початку повномасштабного вторгнення Володимир брав участь у боях за Макарів на Київщині.



"В ті дні багато ворожих екіпажів на власній шкурі відчули роботу західних протитанкових комплексів. Ворог упевнився, що це боляче та гаряче, але нам сподобалося", – каже військовий.



Нині Володимир служить в підрозділи безпілотних систем.



"Ми готуємо кожен дрон по-особливому: розбираємо, перевіряємо, додаємо туди щось своє. І що цікаво: коли побратими з інших підрозділів щось придумують у себе — вони діляться цим, мовляв, диви, що ми придумали", — розповідає захисник.



За Харківський контрнаступ та звільнення окупованих територій Володимир нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня та нагрудним знаком "Сталевий хрест".



"Після перемоги мотоциклом поїду тими містами, де воював, щоб побачити, як мир, спокій і щастя повернулися у ті краї", — каже боєць.



Пристрасть Володимира — це спортивні мотоцикли та квадроцикли. Свого часу він об’їздив ним майже всі Карпати. Воїн впевнений, що головний заїзд у нього ще попереду.

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