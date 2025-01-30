У Сумах дрон влучив у багатоповерховий будинок: є жертви і поранені
Сьогодні, 09:15
Російська армія вночі вдарила дроном по десятиповерхівці в Сумах.
За даними ДСНС та ОВА, станом на 8.00 відомо про чотирьох жертв, водночас Офіс генпрокурора повідомив про трьох, пише LB.ua.
Поранені ще дев'ятеро, зокрема дівчинка 8 років. За фактом удару розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє – у важкому стані.
В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок. Врятували 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей.
"На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт", – йдеться у повідомленні.
Спершу мер повідомив про одного загиблого, але дані не підтвердилися.
Згодом стало відомо, що щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах – тіла дістали з-під завалів.
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За даними ДСНС та ОВА, станом на 8.00 відомо про чотирьох жертв, водночас Офіс генпрокурора повідомив про трьох, пише LB.ua.
Поранені ще дев'ятеро, зокрема дівчинка 8 років. За фактом удару розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє – у важкому стані.
В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок. Врятували 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей.
"На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт", – йдеться у повідомленні.
Спершу мер повідомив про одного загиблого, але дані не підтвердилися.
Згодом стало відомо, що щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах – тіла дістали з-під завалів.
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