У Сумах дрон влучив у багатоповерховий будинок: є жертви і поранені





За даними ДСНС та ОВА, станом на 8.00 відомо про чотирьох жертв, водночас Офіс генпрокурора повідомив про трьох, пише



Поранені ще дев'ятеро, зокрема дівчинка 8 років. За фактом удару розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).



Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє – у важкому стані.



В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок. Врятували 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей.



"На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт", – йдеться у повідомленні.



Спершу мер повідомив про одного загиблого, але дані не підтвердилися.





Згодом стало відомо, що щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах – тіла дістали з-під завалів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія вночі вдарила дроном по десятиповерхівці в Сумах.За даними ДСНС та ОВА, станом на 8.00 відомо про чотирьох жертв, водночас Офіс генпрокурора повідомив про трьох, пише LB.ua Поранені ще дев'ятеро, зокрема дівчинка 8 років. За фактом удару розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).Госпіталізовано 5 постраждалих, в тому числі і дитина, троє – у важкому стані.В результаті атаки попередньо зруйновано 9 квартир та 12 балконів. Пошкоджено скління понад 80-ти вікон і балконів. Пошкоджень зазнали понад 20 автівок. Врятували 4 людей, серед них 1 дитина, також евакуйовано 118 людей."На місці події рятувальники оперативно розгорнули мобільний пункт незламності. Працюють психологи та медики ДСНС. Залучено 2 кінологічні розрахунки. Громадянам надається всебічна допомога. Працює спеціальна техніка для проведення висотних робіт", – йдеться у повідомленні.Спершу мер повідомив про одного загиблого, але дані не підтвердилися.Згодом стало відомо, що щонайменше четверо людей загинули внаслідок російського удару по житловому будинку у Сумах – тіла дістали з-під завалів.

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