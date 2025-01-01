Аварія на залізничному переїзді: у Луцькому районі авто врізалось в стовп. ВІДЕО





Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку у четвер, 30 січня, - пишуть



Зі слів очевидців, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та влетів у стовп на залізничному переїзді.



Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. У автівки розбитий капот.



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода обійшлася без постраждалих.



На місці працюють правоохоронці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу села Переспа Луцького району на трасі Луцьк-Ковель авто в'їхало в стовп на залізничному переїзді.Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку у четвер, 30 січня, - пишуть Волинські Новини Зі слів очевидців, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та влетів у стовп на залізничному переїзді.Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. У автівки розбитий капот.Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода обійшлася без постраждалих.На місці працюють правоохоронці.

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