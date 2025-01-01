Аварія на залізничному переїзді: у Луцькому районі авто врізалось в стовп. ВІДЕО

Аварія на залізничному переїзді: у Луцькому районі авто врізалось в стовп. ВІДЕО
Поблизу села Переспа Луцького району на трасі Луцьк-Ковель авто в'їхало в стовп на залізничному переїзді.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку у четвер, 30 січня, - пишуть Волинські Новини.

Зі слів очевидців, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та влетів у стовп на залізничному переїзді.

Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. У автівки розбитий капот.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода обійшлася без постраждалих.

На місці працюють правоохоронці.


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