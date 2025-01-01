Аварія на залізничному переїзді: у Луцькому районі авто врізалось в стовп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20
Поблизу села Переспа Луцького району на трасі Луцьк-Ковель авто в'їхало в стовп на залізничному переїзді.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку у четвер, 30 січня, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів очевидців, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та влетів у стовп на залізничному переїзді.
Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. У автівки розбитий капот.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода обійшлася без постраждалих.
На місці працюють правоохоронці.
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Дорожньо-транспортна пригода трапилася зранку у четвер, 30 січня, - пишуть Волинські Новини.
Зі слів очевидців, водій Volkswagen Passat не впорався з керуванням та влетів у стовп на залізничному переїзді.
Транспортний засіб отримав механічні пошкодження. У автівки розбитий капот.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, автопригода обійшлася без постраждалих.
На місці працюють правоохоронці.
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Аварія на залізничному переїзді: у Луцькому районі авто врізалось в стовп. ВІДЕО
Сьогодні, 10:20