Зеленський назвав умову для закінчення війни





Про це сказав президент України Володимир Зеленський курсантам у День памʼяті Героїв Крут 29 січня, передає



"Ми вже бачили і пам’ятаємо, що таке заморожений конфлікт", — сказав Зеленський.



Президент наголосив, що головне — вистояти до кінця та завершити цей конфлікт правильно.



Зеленський також визнав, що дипломатія може відіграти свою роль, але сама по собі не гарантує миру, бо після 2014-го війна не завершилася.

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