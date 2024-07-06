Зеленський назвав умову для закінчення війни

Зеленський назвав умову для закінчення війни
Щоби війна закінчилася, потрібна справедлива відповідальність для Росії. Тож головне для України — вистояти до кінця та завершити "цей конфлікт правильно".

Про це сказав президент України Володимир Зеленський курсантам у День памʼяті Героїв Крут 29 січня, передає ТСН.

"Ми вже бачили і пам’ятаємо, що таке заморожений конфлікт", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що головне — вистояти до кінця та завершити цей конфлікт правильно.

Зеленський також визнав, що дипломатія може відіграти свою роль, але сама по собі не гарантує миру, бо після 2014-го війна не завершилася.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна з росією, атака рф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Зеленський назвав умову для закінчення війни
Сьогодні, 05:14
Курс валют на 30 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 січня – 1 лютого
Сьогодні, 01:30
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Повертаються з вирію раніше: на Волині зафіксували червонокнижних журавлів
29 січень, 23:19
Схожі новини
Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State Ворог просунувся в Торецьку, - Deep State
25 січень, 09:15
DeepState: РФ окупувала Курахове DeepState: РФ окупувала Курахове
11 січень, 09:15
Вночі збили 24 «шахеди» у 12 областях України Вночі збили 24 «шахеди» у 12 областях України
06 липень, 2024, 09:45
У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько У Курській області загинув Герой з Волині Олександр Панько
29 січень, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зеленський назвав умову для закінчення війни
Сьогодні, 05:14
 0
Курс валют на 30 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:12
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 січня – 1 лютого
Сьогодні, 01:30
 0
30 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Повертаються з вирію раніше: на Волині зафіксували червонокнижних журавлів
29 січень, 23:19
 0
Медіа
відео
1/8