Зеленський назвав умову для закінчення війни
Сьогодні, 05:14
Щоби війна закінчилася, потрібна справедлива відповідальність для Росії. Тож головне для України — вистояти до кінця та завершити "цей конфлікт правильно".
Про це сказав президент України Володимир Зеленський курсантам у День памʼяті Героїв Крут 29 січня, передає ТСН.
"Ми вже бачили і пам’ятаємо, що таке заморожений конфлікт", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що головне — вистояти до кінця та завершити цей конфлікт правильно.
Зеленський також визнав, що дипломатія може відіграти свою роль, але сама по собі не гарантує миру, бо після 2014-го війна не завершилася.
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Про це сказав президент України Володимир Зеленський курсантам у День памʼяті Героїв Крут 29 січня, передає ТСН.
"Ми вже бачили і пам’ятаємо, що таке заморожений конфлікт", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що головне — вистояти до кінця та завершити цей конфлікт правильно.
Зеленський також визнав, що дипломатія може відіграти свою роль, але сама по собі не гарантує миру, бо після 2014-го війна не завершилася.
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