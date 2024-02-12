Штраф за невиконання планів мобілізації: в ОК «Захід» кажуть, що це відповідає закону





Свою позицію ОК «Захід» висловило в коментарі BBC News Україна, пише



Там кажуть, що органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору.



Військові також наголошують, що всі без винятку РТЦК та СП західного регіону працюють «у дусі відкритості та взаємного діалогу з органами місцевого самоврядування і влади».



«В умовах агресії рф проти України закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету — нашу перемогу», — додали в ОК «Захід».



Що сталося?



Міський голова Дрогобича Тарас Кучма виданню ZAXID.NET, а пізніше й у коментарі hromadske розповів, що 22 січня його викликали до місцевого ТЦК, але він не зміг прийти, бо того дня до міста повертали тіло загиблого військового, а також у нього були інші офіційні заходи.



Відтак керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за словами міського голови, скерував лист у поліцію про примусове доправлення Кучми. Робити цього не довелося, адже міський голова прийшов сам. Там йому повідомили про складання протоколу про притягнення до відповідальності за невиконання мобілізаційних завдань, і що за це передбачений штраф розміром 36 тисяч гривень.



Згодом міський голова Борислава Ігор Яворський також підтвердив, що щодо нього теж склали протокол, на основі якого була винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за зрив заходів мобілізації.



За словами Тараса Кучми, такі ж постанови отримали міські голови інших населених пунктів Львівщини — Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич — і що всі будуть їх оскаржувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Оперативному командуванні «Захід» вважають, що ситуація з оштрафуванням кількох міських голів у Львівській області за невиконання планів мобілізації відповідає чинному законодавству.Свою позицію ОК «Захід» висловило в коментарі BBC News Україна, пише Громадське Там кажуть, що органи місцевого самоврядування, зокрема, забезпечують первинний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору.Військові також наголошують, що всі без винятку РТЦК та СП західного регіону працюють «у дусі відкритості та взаємного діалогу з органами місцевого самоврядування і влади».«В умовах агресії рф проти України закликаємо всіх учасників цього процесу до спільної злагодженої роботи, яка має переслідувати одну єдину мету — нашу перемогу», — додали в ОК «Захід».Міський голова Дрогобичавиданню ZAXID.NET, а пізніше й у коментарі hromadske розповів, що 22 січня його викликали до місцевого ТЦК, але він не зміг прийти, бо того дня до міста повертали тіло загиблого військового, а також у нього були інші офіційні заходи.Відтак керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, за словами міського голови, скерував лист у поліцію про примусове доправлення Кучми. Робити цього не довелося, адже міський голова прийшов сам. Там йому повідомили про складання протоколу про притягнення до відповідальності за невиконання мобілізаційних завдань, і що за це передбачений штраф розміром 36 тисяч гривень.Згодом міський голова Бориславатакож підтвердив, що щодо нього теж склали протокол, на основі якого була винесена постанова про притягнення до адміністративної відповідальності за зрив заходів мобілізації.За словами Тараса Кучми, такі ж постанови отримали міські голови інших населених пунктів Львівщини — Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич — і що всі будуть їх оскаржувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію