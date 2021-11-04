Майже на 10 гектарів розширять міське кладовище на Волині

Майже на 10 гектарів розширять міське кладовище на Волині
Територію міського кладовища у Ковелі розширять на майже 10 гектарів. Відповідне погодження про зміну цільового призначення суміжних земельних ділянок з лісогосподарських на рекреаційні 24 січня погодив Кабінет Міністрів України.

Про це у телефонному коментарі Суспільному розповів перший заступник Ковельського міського голови Тарас Яковлєв.

З його слів, кладовище, яким в громаді користуються зараз, практично заповнене. Під ним також земельна ділянка площею 10 гектарів. Про його розширення та змінення цільового призначення земель йшлося вже впродовж 7 років і нарешті це питання вирішилось, — каже заступник міського голови.

"У нас вже практично готова проєктно-кошторисна документація. Ми чекаємо погодження обласної військової адміністрації. Цю ділянку будемо розбивати на частини і почергово облаштовувати. На це десь потрібно пів року", — каже Тарас Яковлєв.

Зі слів першого заступника Ковельського міського голови, нова ділянка знаходиться на тому ж місці, де нинішнє кладовище, понад міжнародною трасою Київ-Варшава. Вона буде розширюватись у глибину, тобто від дороги до лісу, каже Тарас Яковлєв.

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Теги: Волинь, кладовище
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