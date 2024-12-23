Аптека на колесах: водії автобуса «Варшава-Луцьк» намагались провезти майже пів тисячі упаковок ліків

Аптека на колесах: водії рейсового автобуса «Варшава-Луцьк» намагались ввезти в Україну майже пів тисячі упаковок лікарських засобів.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Волинські митники виявили сумку, вмісту якої вистачило б на цілий аптечний пункт, у салоні транспортного засобу, який в’їжджав в Україну через Устилуг. Під час складання протоколу про порушення митних правил громадяни дивувались, намагаючись довести, що виявлені у них антибіотики, гормони, вітаміни (загалом 24 найменування пігулок) не містять наркотичних чи психотропних речовин."Обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України лікарських засобів та спеціального дитячого харчування регулюються постановою Кабміну від 23.05.2012 № 458. Відповідно до її вимог, громадяни можуть ввозити лікарські засоби у кількостях:- що не перевищує п'ять упаковок кожного найменування на одну особу (крім лікарських засобів, що містять наркотичні чи психотропні речовини);- що не перевищує зазначену в наявному в особи рецепті, виданому на ім’я цієї особи та засвідченого печаткою лікаря та закладу охорони здоров’я", - наголошують на митниці.Відтак громадянам повернули по 5 упаковок кожного препарату, а надмір – більше 200 упаковок – тимчасово вилучили у справі про порушення митних правил. Санкція ч. 3 статті 471 Митного кодексу за недекларування товарів, що підпадають під встановлені законодавством обмеження, передбачає накладення штрафу з конфіскацією предметів порушення або без неї. Остаточні рішення прийматиме суд.