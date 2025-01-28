ЗМІ: США відправляють десятки ракет Patriot з Ізраїлю в Україну
Сьогодні, 09:07
США передають Україні чергову партію ракет до систем ППО Patriot.
Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела, пише LB.ua.
“Збройні сили США цього тижня передали близько 90 ракет-перехоплювачів ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну”, – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що це найзначніше постачання зброї з Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.
За даними джерел видання, після зняття ППО Patriot з озброєння Ізраїль декілька місяців не передавав ракети, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху тижнями відмовлявся відповідати на дзвінки Зеленського з цього приводу.
Наприкінці вересня Нетаньяху нарешті схвалив цю ідею. В цей час Нетаньяху хотів поговорити з Володимиром Зеленським, щоб отримати схвалення для ультраортодоксальних ізраїльтян на щорічне паломництво до Умані в Україні. Але тепер Зеленський нібито не відповідав на запит дзвінка, поки Нетаньяху не схвалив угоду з Patriot.
Втім, прессекретар Нетаньяху розповів Axios, що прем'єр не заперечує проти виведення з експлуатації системи Patriot і її повернення в США і заперечує будь-який зв'язок між цим і паломництвом.
Високопоставлений ізраїльський чиновник розповів, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що “лише повертає систему Patriot до США”, і не постачати зброю в Україну.
Речник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив повернення системи Patriot до США, додавши, що "нам невідомо, чи була вона доставлена в Україну".
Додаткове обладнання, як радари та інше обладнання, спочатку буде передано до США для ремонту.
У квітні минулого року повідомлялось, що ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
Україна не отримає від Ізраїлю захоплену ЦАХАЛ у Лівані зброю російського виробництва.
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Про це повідомляє Axios з посиланням на власні джерела, пише LB.ua.
“Збройні сили США цього тижня передали близько 90 ракет-перехоплювачів ППО Patriot зі складу в Ізраїлі до Польщі, щоб доставити їх в Україну”, – йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що це найзначніше постачання зброї з Ізраїлю в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.
За даними джерел видання, після зняття ППО Patriot з озброєння Ізраїль декілька місяців не передавав ракети, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху тижнями відмовлявся відповідати на дзвінки Зеленського з цього приводу.
Наприкінці вересня Нетаньяху нарешті схвалив цю ідею. В цей час Нетаньяху хотів поговорити з Володимиром Зеленським, щоб отримати схвалення для ультраортодоксальних ізраїльтян на щорічне паломництво до Умані в Україні. Але тепер Зеленський нібито не відповідав на запит дзвінка, поки Нетаньяху не схвалив угоду з Patriot.
Втім, прессекретар Нетаньяху розповів Axios, що прем'єр не заперечує проти виведення з експлуатації системи Patriot і її повернення в США і заперечує будь-який зв'язок між цим і паломництвом.
Високопоставлений ізраїльський чиновник розповів, що Ізраїль заздалегідь поінформував Росію про цей крок і наголосив, що “лише повертає систему Patriot до США”, і не постачати зброю в Україну.
Речник офісу прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердив повернення системи Patriot до США, додавши, що "нам невідомо, чи була вона доставлена в Україну".
Додаткове обладнання, як радари та інше обладнання, спочатку буде передано до США для ремонту.
У квітні минулого року повідомлялось, що ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.
Україна не отримає від Ізраїлю захоплену ЦАХАЛ у Лівані зброю російського виробництва.
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