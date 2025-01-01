29 січня на Волині: гортаючи календар

29 січня на Волині: гортаючи календар
29 січня українська громадськість відзначає День пам’яті героїв Крут. Саме цього дня молоді захисники Української Народної Республіки власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію українського визвольного руху.

29 січня 1918 року поблизу залізничної станції Крути, що розташована за 130 кілометрів на північний-схід від Києва, 300 курсантів військової школи, студентів і гімназистів прийняли на полі нерівний бій із майже 5-тисячною більшовицькою армією, рішуче відстоюючи право українського народу жити у власній державі.

Бій тривав п'ять годин. У полон захопили і потім розстріляли 28 юнаків. Ціною свого життя юні герої зупинили наступ ворога на два дні.

29 січня відзначається День ветеранів і пенсіонерів пожежної охорони України.

Перші пожежні частини на території нашої держави з'явилися в січні 1841 року. Вони були сформовані на базі Старокиївської пожежної частини. З історичних джерел відомо, що до кінця 1929 року в Києві працювало 9 пожежних частин, на укомплектуванні яких знаходилось 13 автомобілів.

Також цього дня свій день народження святкує ексзаступник очільника Волинської ОВА Юрій Гупало.

Іменинники цього дня – Дмитро, Іван, Костянтин, Роман.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
На Волині збирають гроші на важливий апарат для маленьких онкопацієнтів: як підтримати?
У волинській податковій буде новий керівник: куди перевели Лисеюка?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Полум'я здіймалося на 10-12 метрів: у нацпарку на Волині сталася пожежа. ФОТО
28 січень, 23:19
П'яний депутат з Волині нападав з ножем на підлітка
28 січень, 22:38
На війні загинули воїни з Луцька Дмитро Матвіюк та Андрій Пундор
28 січень, 21:50
У Луцьку без гарячої води лишилися 4 будинки
28 січень, 21:16
Схожі новини
25 січня на Волині: гортаючи календар 25 січня на Волині: гортаючи календар
25 січень, 00:00
23 січня на Волині: гортаючи календар 23 січня на Волині: гортаючи календар
23 січень, 00:00
21 січня на Волині: гортаючи календар 21 січня на Волині: гортаючи календар
21 січень, 00:00
17 січня на Волині: гортаючи календар 17 січня на Волині: гортаючи календар
17 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
29 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Полум'я здіймалося на 10-12 метрів: у нацпарку на Волині сталася пожежа. ФОТО
28 січень, 23:19
 0
П'яний депутат з Волині нападав з ножем на підлітка
28 січень, 22:38
 0
На війні загинули воїни з Луцька Дмитро Матвіюк та Андрій Пундор
28 січень, 21:50
 0
У Луцьку без гарячої води лишилися 4 будинки
28 січень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8