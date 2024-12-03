На війні загинули воїни з Луцька Дмитро Матвіюк та Андрій Пундор

Обласний центр Волині сколихнула трагічна звістка про втрати на фронті. Загинули два воїни з Луцька.Про це повідомив Луцький міський головаЛучанин29.11.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника гранатометника 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.Солдат Матвіюк Дмитро Вікторович загинув 23.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф.Лучанин, 28.08.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 2 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.Старший солдат Пундор Андрій Андрійович загинув 25.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьких загиблих воїнів.