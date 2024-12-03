На війні загинули воїни з Луцька Дмитро Матвіюк та Андрій Пундор
Сьогодні, 21:50
Обласний центр Волині сколихнула трагічна звістка про втрати на фронті. Загинули два воїни з Луцька.
Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Матвіюк Дмитро Вікторович 29.11.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника гранатометника 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.
Солдат Матвіюк Дмитро Вікторович загинув 23.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф.
Лучанин Пундор Андрій Андрійович, 28.08.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 2 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.
Старший солдат Пундор Андрій Андрійович загинув 25.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьких загиблих воїнів.
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Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Лучанин Матвіюк Дмитро Вікторович 29.11.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду стрільця помічника гранатометника 2 десантно-штурмового відділення 3 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.
Солдат Матвіюк Дмитро Вікторович загинув 23.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Гуєво Курської області рф.
Лучанин Пундор Андрій Андрійович, 28.08.1985 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду кулеметника 2 мотопіхотного відділення 3 мотопіхотного взводу 3 мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону.
Старший солдат Пундор Андрій Андрійович загинув 25.01.2025 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьких загиблих воїнів.
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