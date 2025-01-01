Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 29 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 29 січня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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