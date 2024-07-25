Меру Дрогобича виписали штраф через зрив заходів мобілізації, – ЗМІ





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Для вручення постанови 59-річного мера Дрогобича спершу запросили до місцевого ТЦК, а коли мер не прийшов, керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію про примусовий привід. Після цього мер самостійно прийшов до ТЦК.



Кучма розповів журналістам, що справді мав прибути до районного ТЦК 22 січня, але не зробив цього через заплановані на цей день офіційні заходи та зустріч полеглого бійця: "Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера".



На мера Дрогобича, а також мерів інших міст регіону (Трускавця, Східниці, Борислава, Меденич) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА. За таке порушення передбачений штраф у розмірі близько 36 тис. грн.



Кучма не погодився з таким рішенням, за його словами, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК: "Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?".



Він також заявив, що не планує виплачувати штраф і буде його оскаржувати.



27 січня Асоціація міст України оприлюднила відкрите звернення до президента про тиск на органи місцевого самоврядування.



16 травня 2024 року Кабмін затвердив порядок проведення призову під час мобілізації. Цей документ розширив роль органів місцевого самоврядування у заходах, пов’язаних з мобілізацією.



У квітні 2024 року, Рада ухвалила зміни, якими поклала на органи місцевого самоврядування обов’язки:



забезпечення організації призову;



виклик військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК;



забезпечення на території відповідних н.п. ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;



здійснення під час мобілізації оповіщення і забезпечення прибуття громадян на збірні пункти та у військові частини;



забезпечення на території відповідних населених пунктів планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також проведення заходів мобілізації та демобілізації.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міському голові Дрогобича на Львівщині Тарасові Кучмі виписали постанову про накладення штрафу за зрив заходів мобілізації. Мер заявляє, що буде оскаржувати це рішення і виплачувати штраф не планує.Про це повідомляє ZAXID.NET Для вручення постанови 59-річного мера Дрогобича спершу запросили до місцевого ТЦК, а коли мер не прийшов, керівництво ТЦК скерувало лист у поліцію про примусовий привід. Після цього мер самостійно прийшов до ТЦК.Кучма розповів журналістам, що справді мав прибути до районного ТЦК 22 січня, але не зробив цього через заплановані на цей день офіційні заходи та зустріч полеглого бійця: "Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера".На мера Дрогобича, а також мерів інших міст регіону (Трускавця, Східниці, Борислава, Меденич) склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА. За таке порушення передбачений штраф у розмірі близько 36 тис. грн.Кучма не погодився з таким рішенням, за його словами, міські голови не мають повноважень доправляти людей до ТЦК: "Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?".Він також заявив, що не планує виплачувати штраф і буде його оскаржувати.27 січня Асоціація міст України оприлюднила відкрите звернення до президента про тиск на органи місцевого самоврядування.16 травня 2024 року Кабмін затвердив порядок проведення призову під час мобілізації. Цей документ розширив роль органів місцевого самоврядування у заходах, пов’язаних з мобілізацією.У квітні 2024 року, Рада ухвалила зміни, якими поклала на органи місцевого самоврядування обов’язки:забезпечення організації призову;виклик військовозобов'язаних та резервістів до ТЦК;забезпечення на території відповідних н.п. ведення персонально-первинного військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів;здійснення під час мобілізації оповіщення і забезпечення прибуття громадян на збірні пункти та у військові частини;забезпечення на території відповідних населених пунктів планування та проведення мобілізаційної підготовки, а також проведення заходів мобілізації та демобілізації.

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