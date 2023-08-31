Волинянин під час конфлікту чотири рази вдарив односельця ножем
Сьогодні, 16:12
Волинянин, який чотири рази вдарив односельця ножем, перебуватиме під вартою.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласнеої прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 47-річному жителю села Велика Глуша повідомлено про підозру в заподіянні 33-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що після опівночі 22 січня 2025 року чоловік під час конфлікту раз ударив потерпілого ножем у живіт і тричі – у груди – і він вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласнеої прокуратури.
За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 47-річному жителю села Велика Глуша повідомлено про підозру в заподіянні 33-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).
Слідство встановило, що після опівночі 22 січня 2025 року чоловік під час конфлікту раз ударив потерпілого ножем у живіт і тричі – у груди – і він вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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Сьогодні, 16:12