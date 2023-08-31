Волинянин під час конфлікту чотири рази вдарив односельця ножем

Волинянин під час конфлікту чотири рази вдарив односельця ножем
Волинянин, який чотири рази вдарив односельця ножем, перебуватиме під вартою.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласнеої прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 47-річному жителю села Велика Глуша повідомлено про підозру в заподіянні 33-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Слідство встановило, що після опівночі 22 січня 2025 року чоловік під час конфлікту раз ударив потерпілого ножем у живіт і тричі – у груди – і він вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

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Теги: волинянин, ніж, поранення
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