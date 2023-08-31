Волинянин під час конфлікту чотири рази вдарив односельця ножем

Волинянин, який чотири рази вдарив односельця ножем, перебуватиме під вартою.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласнеої прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів Камінь-Каширської окружної прокуратури 47-річному жителю села Велика Глуша повідомлено про підозру в заподіянні 33-річному односельцю тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).Слідство встановило, що після опівночі 22 січня 2025 року чоловік під час конфлікту раз ударив потерпілого ножем у живіт і тричі – у груди – і він вижив лише завдяки вчасно наданій медичній допомозі.Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Довідково: санкцією ч.1 ст. 121 КК України за заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.