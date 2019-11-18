26-річна волинянка потребує коштів на лікування

Наталії Коваль діагностували онкологію.



На лікування потрібно 300 тисяч гривень, передає



«Не описати словами болю всієї родини, особливо матері, бо кожна мати, якби могла, для своєї дитини небо підняла б. Тато дівчини не так давно помер. На лікування Наталі сім'я вже потратила всі заощадження, а попереду ще довгий процес боротьби, який потребує коштів. Добрі наші люди, не оминімо горя юної дівчини, відгукнімось на допомогу, адже разом − ми велика сила. Просимо ваших молитв і фінансової допомоги», − кажуть знайомі родини.



Гроші можна скидати на карту Ощадбанку на ім'я Коваль Наталії Олександрівни 5167803291745177.

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