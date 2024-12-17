Істинні цінності не купиш за гроші: театральний анонс у Луцьку на 28 січня – 2 лютого





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені карколомних ситуацій. Будуть тут і пригоди, і кохання, і пристрасті. Усі вони принесуть гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами, які мають ще й глибокий змiст та мораль.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 28 січня до 2 лютого.



Іноді в замковій щілині можна побачити дещо більше, ніж відверту чорну комедію, насичену жартами, сатирою та пластикою дівочих тіл.



У вівторок, 28 січня, о 18:00 – «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Камерна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).



Постійна клієнтка клубів Віка і санітарка Віра Георгіївна зустрілись разом в тихому, спокійному місці – морзі № 5! Двері зачинені, час зупинився і звʼязку немає. Коли життя на межі реальності і містики у дівчат не залишається жодних таємниць між собою та глядачем...



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Чоловік. Жінка. Кохання. Історія, героєм якої може бути кожний з нас. Трагедія, що межує з комедією, мелодрама з фантазією, детектив з містикою...



У п’ятницю, 31 січня, о 18:00 на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Замовляючи «цікаві розваги», ніколи не знаєш, до чого можуть призвести наслідки такого кроку. Віра вже не сподівається, що світ запропонує їй ліки від самотності, тому вирішує придбати їх сама. Так у її житті з’являється Кирило. Але якою ціною? Чи справді любов можна замовити, купити, намріяти? Чи просто жити нею? І яку роль у цій історії відіграє Надія? Про все це – у виставі.



Ця казочка музична

Про Вовка і Лисичку,

Про Їжака і Півня,

Про Мишку, хатку дивну…



У суботу, 1 лютого, о 12:00 – мюзикл на дві дії «Рукавичка» В’ячеслава Полянського, автор текстів пісень – Михайло Євшин, за мотивами української народної казки. Основна сцена. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (антракт 15-20 хвилин).



Цей мюзикл – історія, яка знайома багатьом поколінням дітей. Напевно, жодна дитина не ставила під сумнів існування чарівної рукавички із цієї казки. А жива джазова музика неодмінно підвищить інтерес до дійства. До слова, обіцяємо тільки живий звук (у виконанні артистів та естрадно-симфонічного оркестру театру)!



У холостяцький маєток «вриваються» дами і перевертають усе догори дриґом. Тож, інтриги, жарти та багато любові гарантуємо!



У суботу ввечері, 1 лютого, о 17:00, на основній сцені – музична комедія на три дії «Хай живе любов» за п'єсою Александра Фредро, музика Петра Свіста. Режисер-постановник – народний артист України Олександр Якимчук. Тривалість – 1 година 40 хвилин (з двома антрактами, 15-20 хвилин).



Вічна тема кохання і такого ж самого (імовірно марного) намагання чоловіків зберегти свою незалежність від жінок (є цікаві відомості про те, що сам комедіограф виборював прихильність своєї дружини Софії 11 років). Мюзикл у живому виконанні артистів, своєрідний гумор, цілковита віддача й мастерна гра – усе це для глядачів, з якими з нетерпінням чекають зустрічі артисти. Адже попри усі інтриги та суперечки, Вона має перемогти! І саме ця вистава об'єднає на сцені навіть не одну, а кілька закоханих пар!



У неділю, 2 лютого, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами! Після повернення із Дивокраю минули роки. Цього разу дівчинка знову прямує знайомою стежкою вслід за Кроликом, аби відвернути біду від місця, що стало для неї другим домом...



У театрі нагадують: щонеділі після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Яскрава, дещо пікантна, іскриста, немов феєрверк, а подекуди дуже романтична і сентиментальна вистава про гру та щирість, брехню та відвертість, а головне – про істинні цінності, які все-таки не купиш за гроші..



У неділю ввечері, 2 лютого, о 17:00 – на основній сцені комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Комедія про двох звичайних дівчат, які випадком долі перетворились на справжнісіньких шахрайок, головне завдання яких – не «спалитись», адже на кону – мільйони! Ситуація у винайманому житлі поступово лише ускладнюватиметься, оскільки, як на те, у квартирі додається усе більше гостей, дехто із яких таки дізнався про їхні хитрощі і не проти пограти в ігри...



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