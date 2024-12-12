25-річний волинянин за сім тисяч доларів переправляв чоловіків за кордон

Волинські правоохоронці заблокували канал нелегального переправлення через кордон чоловіків призовного віку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області та оперативники 2 відділу 6 управління ДВКР СБУ, спільно з працівниками ВВ та ВБ по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» ДПСУ та слідчими слідчого управління ГУНП в області, за процесуального керівництва Волинської військової спеціалізованої прокуратури, задокументували злочинну діяльність волинянина, який організував канал незаконного переправлення осіб через державний кордон України.25-річний житель Ковельського району за грошову винагороду налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних осіб через держкордон України. За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України.За послуги чоловік отримував сім тисяч доларів США.Поліцейські провели обшуки, під час яких вилучили речові докази по справі: гроші, мобільні телефони, автомобіль та інше.Слідчі затримали його в порядку статті 208 КПК України.Затриманому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою. Триває слідство.