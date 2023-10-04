На закупівлю шкільних автобусів для Волині виділили 112 мільйонів гривень з держбюджету





Детально про розподіл субвенції обговорили 27 січня, під час оперативної наради у голови обласної військової адміністрації Івана Рудницького, пише



Як повідомила начальниця у правління освіти та науки Наталія Матвіюк, нині на Волині 250 шкільних автобусів, в тому числі 6 спеціальних для підвезення маломобільних груп населення. Довіз школярів у сільській місцевості забезпечений на 95%.



"Наразі від місцевих органів управління освітою надійшло 35 заявок на придбання шкільних автобусів у поточному році. Їх закупівлю буде здійснено за наявності гарантійного листа від громади щодо умов співфінансування та своєчасного використання субвенції у повному обсязі", – наголосила Наталія Матвіюк.



Потому буде створена робоча група, яка опрацює усі подані заявки. Саме вона сформує перелік закладів, які отримають нові шкільні автобуси.



Чим більше коштів громади виділять на співфінансування, тим більше автобусів буде можливість придбати. Розмір співфінансування визначено відповідно до індексу податкоспроможності громад, але не менше 10%.



Що відомо про забезпечення шкільними автобусами на Волині

З початку оголошення воєнного стану для потреб ЗСУ вилучили понад 60 шкільних автобусів, які перебували в комунальній власності територіальних громад Волинської області.



У 2024 році для Волині на закупівлю шкільних автобусів з державного бюджету виділили 20,544 мільйона гривень. На умовах співфінансування придбали 8 автобусів. Від початку повномасштабної війни, як гуманітарну допомогу від іноземних донорів та партнерів, область отримала 21 автобус для підвезення учнів та вчителів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З держбюджету Волинь отримала понад 112 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів у 2025 році.Детально про розподіл субвенції обговорили 27 січня, під час оперативної наради у голови обласної військової адміністрації, пише Суспільне Як повідомила начальниця у правління освіти та науки, нині на Волині 250 шкільних автобусів, в тому числі 6 спеціальних для підвезення маломобільних груп населення. Довіз школярів у сільській місцевості забезпечений на 95%."Наразі від місцевих органів управління освітою надійшло 35 заявок на придбання шкільних автобусів у поточному році. Їх закупівлю буде здійснено за наявності гарантійного листа від громади щодо умов співфінансування та своєчасного використання субвенції у повному обсязі", – наголосила Наталія Матвіюк.Потому буде створена робоча група, яка опрацює усі подані заявки. Саме вона сформує перелік закладів, які отримають нові шкільні автобуси.Чим більше коштів громади виділять на співфінансування, тим більше автобусів буде можливість придбати. Розмір співфінансування визначено відповідно до індексу податкоспроможності громад, але не менше 10%.Що відомо про забезпечення шкільними автобусами на ВолиніЗ початку оголошення воєнного стану для потреб ЗСУ вилучили понад 60 шкільних автобусів, які перебували в комунальній власності територіальних громад Волинської області.У 2024 році для Волині на закупівлю шкільних автобусів з державного бюджету виділили 20,544 мільйона гривень. На умовах співфінансування придбали 8 автобусів. Від початку повномасштабної війни, як гуманітарну допомогу від іноземних донорів та партнерів, область отримала 21 автобус для підвезення учнів та вчителів.

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