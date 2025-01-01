У росії озвучили позицію щодо місячного перемир'я, на яке погодилася Україна

Дмитро Пєсков заявив, що росія вивчає заяви за підсумками переговорів між делегаціями України та США у Саудівській Аравії. Однак щодо перемир’я, на яке погодилася Україна, росія поки що не хоче «забігати вперед».



Про це Пєсков сказав під час брифінгу для російських журналістів, пише



За його словами, росія очікує на деталі переговорів від держсекретаря США Марка Рубіо і радника з нацбезпеки Майка Волца. Для цього найближчими днями запланували контакти з американською стороною.



Раніше президент України Володимир Зеленський наголошував, що 30-денне припинення вогню запрацює лише тоді, коли на нього погодиться росія.



Reuters із посиланням на джерела в росії писало, що російський лідер володимир путін навряд чи прийме пропозицію про припинення вогню, адже росія просувається на полі бою в Україні, і без конкретних гарантій або зобов'язань для москви перемир’я має вигляд «пастки».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Речник кремлязаявив, що росія вивчає заяви за підсумками переговорів між делегаціями України та США у Саудівській Аравії. Однак щодо перемир’я, на яке погодилася Україна, росія поки що не хоче «забігати вперед».Про це Пєсков сказав під час брифінгу для російських журналістів, пише Громадське За його словами, росія очікує на деталі переговорів від держсекретаря СШАі радника з нацбезпеки. Для цього найближчими днями запланували контакти з американською стороною.Раніше президент Українинаголошував, що 30-денне припинення вогню запрацює лише тоді, коли на нього погодиться росія.Reuters із посиланням на джерела в росії писало, що російський лідер володимир путін навряд чи прийме пропозицію про припинення вогню, адже росія просувається на полі бою в Україні, і без конкретних гарантій або зобов'язань для москви перемир’я має вигляд «пастки».

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