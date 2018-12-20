Стріляв у школі з пневматичного пістолета: 17-річному волинянину повідомили про підозру





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Подія трапилась у четвер, 6 березня, в селі Суходоли у Володимирському районі.



Нагадаємо, 17-річний колишній учень ліцею, хизувався перед школярами придбаною пневматичною зброєю, а згодом, для забави, почав з нього стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях.



Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні.



Пневматичний пістолет поліцейські вилучили.



За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.



Учора, 11 березня, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.



Сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід.



Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліція повідомила про підозру молодику, який у школі стріляв з пневматичного пістолета Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась у четвер, 6 березня, в селі Суходоли у Володимирському районі.Нагадаємо, 17-річний колишній учень ліцею, хизувався перед школярами придбаною пневматичною зброєю, а згодом, для забави, почав з нього стріляти, металеві кульки влучили по двох учнях.Один постраждалий звернувся за допомогою до лікарні.Пневматичний пістолет поліцейські вилучили.За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про хуліганство.Учора, 11 березня, слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні інкримінованого злочину, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.Сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід.Досудове розслідування триває.

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