Волинянин, який переправляв через кордон чоловіків, не отримав реального терміну





Таке рішення ухвалив Ратнівський районний суд, йдеться у вироку, - пише



З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений має другу групу інвалідності і посвідчення учасника бойових дій. У суді він розповів, що зараз не працює і зізнався, що вперше допомагав військовозобов'язаним перетнути українсько-білоруський кордон в грудні 2024 року. Тоді з його допомогою країну залишили двоє чоловіків.



Обвинувачений працював не один, його спільника нині встановлюють. Зі слів чоловіка, усі дані він отримував у Telegram. В січні 2025 він на власному авто поїхав у Львів і забрав там ще двох чоловіків, які бажали незаконно перетнути кордон. Усіх трьох затримали прикордонники у Ковельському районі.



У вчиненому волинянин розкаявся. У суді він запевняв, що корисливих мотивів не мав, з чоловіків брав лише кошти на паливо для автомобіля і на особисті потреби в дорозі.



Як зазначили у вироку, рішення про покарання обвинувачений не може оскаржити в апеляційному порядку, бо під час суду не заперечував фактичні обставини справи.



Довідково: санкція ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене повторно) карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28-річний житель Камінь-Каширського району на Волині, якого в січні затримали під час переправлення військовозобов'язаних на територію Білорусі, отримав випробувальний термін.Таке рішення ухвалив Ратнівський районний суд, йдеться у вироку, - пише "Суспільне" З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений має другу групу інвалідності і посвідчення учасника бойових дій. У суді він розповів, що зараз не працює і зізнався, що вперше допомагав військовозобов'язаним перетнути українсько-білоруський кордон в грудні 2024 року. Тоді з його допомогою країну залишили двоє чоловіків.Обвинувачений працював не один, його спільника нині встановлюють. Зі слів чоловіка, усі дані він отримував у Telegram. В січні 2025 він на власному авто поїхав у Львів і забрав там ще двох чоловіків, які бажали незаконно перетнути кордон. Усіх трьох затримали прикордонники у Ковельському районі.У вчиненому волинянин розкаявся. У суді він запевняв, що корисливих мотивів не мав, з чоловіків брав лише кошти на паливо для автомобіля і на особисті потреби в дорозі.Як зазначили у вироку, рішення про покарання обвинувачений не може оскаржити в апеляційному порядку, бо під час суду не заперечував фактичні обставини справи.санкція ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене повторно) карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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