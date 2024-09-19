Волинянин, який переправляв через кордон чоловіків, не отримав реального терміну

Волинянин, який переправляв через кордон чоловіків, не отримав реального терміну
28-річний житель Камінь-Каширського району на Волині, якого в січні затримали під час переправлення військовозобов'язаних на територію Білорусі, отримав випробувальний термін.

Таке рішення ухвалив Ратнівський районний суд, йдеться у вироку, - пише "Суспільне".

З матеріалів справи стало відомо, що обвинувачений має другу групу інвалідності і посвідчення учасника бойових дій. У суді він розповів, що зараз не працює і зізнався, що вперше допомагав військовозобов'язаним перетнути українсько-білоруський кордон в грудні 2024 року. Тоді з його допомогою країну залишили двоє чоловіків.

Обвинувачений працював не один, його спільника нині встановлюють. Зі слів чоловіка, усі дані він отримував у Telegram. В січні 2025 він на власному авто поїхав у Львів і забрав там ще двох чоловіків, які бажали незаконно перетнути кордон. Усіх трьох затримали прикордонники у Ковельському районі.

У вчиненому волинянин розкаявся. У суді він запевняв, що корисливих мотивів не мав, з чоловіків брав лише кошти на паливо для автомобіля і на особисті потреби в дорозі.

Як зазначили у вироку, рішення про покарання обвинувачений не може оскаржити в апеляційному порядку, бо під час суду не заперечував фактичні обставини справи.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через кордон, вчинене повторно) карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Теги: Волинь, суд, Ратне, переправлення через кордон
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Коментарі 1
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А за що в нас нема заборони на виїзд дежавауйобоккккк
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