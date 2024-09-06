У лісі підпалили шини та суху траву: двом волинянам повідомили про підозру
Сьогодні, 16:44
19-річному та 20-річному жителям села Матейки Луцького району повідомлено про підозру у пошкодженні лісових масивів вогнем.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, пізно увечері 5 березня 2025 року зловмисники, прихопивши із собою бензин та знайдені на звалищі шини, мотоциклом приїхали в ліс неподалік рідного села.
Там вони, використовуючи бензин, підпалили шини і суху траву.
Вогнище знищило 0,7 га лісового масиву Тельчівського лісництва Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
Діями підозрюваних спричинено збитки у розмірі понад 23 тисячі гривень.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, пізно увечері 5 березня 2025 року зловмисники, прихопивши із собою бензин та знайдені на звалищі шини, мотоциклом приїхали в ліс неподалік рідного села.
Там вони, використовуючи бензин, підпалили шини і суху траву.
Вогнище знищило 0,7 га лісового масиву Тельчівського лісництва Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
Діями підозрюваних спричинено збитки у розмірі понад 23 тисячі гривень.
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