У лісі підпалили шини та суху траву: двом волинянам повідомили про підозру





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



За даними слідства, пізно увечері 5 березня 2025 року зловмисники, прихопивши із собою бензин та знайдені на звалищі шини, мотоциклом приїхали в ліс неподалік рідного села.



Там вони, використовуючи бензин, підпалили шини і суху траву.



Вогнище знищило 0,7 га лісового масиву Тельчівського лісництва Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».



Діями підозрюваних спричинено збитки у розмірі понад 23 тисячі гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 19-річному та 20-річному жителям села Матейки Луцького району повідомлено про підозру у пошкодженні лісових масивів вогнем.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, пізно увечері 5 березня 2025 року зловмисники, прихопивши із собою бензин та знайдені на звалищі шини, мотоциклом приїхали в ліс неподалік рідного села.Там вони, використовуючи бензин, підпалили шини і суху траву.Вогнище знищило 0,7 га лісового масиву Тельчівського лісництва Ківерцівського надлісництва Філії «Поліський лісовий офіс» ДП «Ліси України».Діями підозрюваних спричинено збитки у розмірі понад 23 тисячі гривень.

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