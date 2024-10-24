Україна у ніч проти 30 березня перейде на літній час
Сьогодні, 15:52
У ніч проти неділі, 30 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.
Як передає Укрінформ, о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед.
Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Це регулюється постановорю Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Торік у липні Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.
У серпні закон направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, однак він його не підписав.
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Як передає Укрінформ, о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед.
Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Це регулюється постановорю Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».
Торік у липні Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.
У серпні закон направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, однак він його не підписав.
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Україна у ніч проти 30 березня перейде на літній час
Сьогодні, 15:52