Україна у ніч проти 30 березня перейде на літній час





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Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Це регулюється постановорю Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».



Торік у липні Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.



У серпні закон направили на підпис Президенту Володимиру Зеленському, однак він його не підписав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти неділі, 30 березня, в Україні відбудеться перехід на літній час.Як передає Укрінформ , о третій годині ночі за київським часом годинникову стрілку необхідно перевести на одну годину вперед.Переведення годинників в Україні на зимовий і літній час триває майже чотири десятиліття - в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Це регулюється постановорю Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».Торік у липні Верховна Рада ухвалила закон, яким скасувала сезонне переведення часу, залишивши в Україні лише зимовий час. Відповідну законодавчу ініціативу підтримав 261 народний депутат.У серпні закон направили на підпис Президенту, однак він його не підписав.

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