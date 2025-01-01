Масована атака по росії: у Генштабі розповіли, які об'єкти вдалося уразити





Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, пише



Удару безпілотниками завдали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.



У результаті влучити вдалося по Московському нафтопереробному заводу, а також біля лінійно-виробничої диспетчерської станції «Сталевий кінь» в Орловській області.



Московський НПЗ може переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує до половини потреб російської столиці в дизелі та бензині. Тим часом диспетчерська станція є важливою складовою в постачанні нафти на термінал морського порту «Усть-Луга» у Ленінградській області, забезпечуючи управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба».



Масована атака по росії

У ніч проти 11 березня дрони атакували столицю росії, Підмосков’я та інші регіони. Мер Москви Сергій Собянін звітував про 69 збитих українських БпЛА, а загалом над росією нібито знищили 337 українських безпілотників.



Станом на 13:00 губернатор Московської області Андрій Воробйов казав про трьох загиблих та чотирьох поранених від атаки.



Місцеві ЗМІ також повідомляли про пошкодження рейок залізничної дороги біля станції Домодєдово, а також пожежу на автостоянці місцевого підприємства. Роботу аеропортів в області призупинили.



Представниця МЗС росії Марія Захарова заявила, що атака дронів пов’язана із візитом до Москви високопоставленої закордонної делегації, зокрема генсека ОБСЄ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час масованої дронової атаки по росії українські військові уразили низку стратегічних об’єктів, які забезпечують російську агресії проти України.Про це повідомили в Генштабі ЗСУ, пише Громадське Удару безпілотниками завдали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України, Головного управління розвідки у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.У результаті влучити вдалося по Московському нафтопереробному заводу, а також біля лінійно-виробничої диспетчерської станції «Сталевий кінь» в Орловській області.Московський НПЗ може переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує до половини потреб російської столиці в дизелі та бензині. Тим часом диспетчерська станція є важливою складовою в постачанні нафти на термінал морського порту «Усть-Луга» у Ленінградській області, забезпечуючи управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба».Масована атака по росіїУ ніч проти 11 березня дрони атакували столицю росії, Підмосков’я та інші регіони. Мер Москви Сергій Собянін звітував про 69 збитих українських БпЛА, а загалом над росією нібито знищили 337 українських безпілотників.Станом на 13:00 губернатор Московської областіказав про трьох загиблих та чотирьох поранених від атаки.Місцеві ЗМІ також повідомляли про пошкодження рейок залізничної дороги біля станції Домодєдово, а також пожежу на автостоянці місцевого підприємства. Роботу аеропортів в області призупинили.Представниця МЗС росіїзаявила, що атака дронів пов’язана із візитом до Москви високопоставленої закордонної делегації, зокрема генсека ОБСЄ.

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