Скільки людей скористалися послугами луцького ветеран-таксі





Про це в коментарі Альона Юхимчук.



Курсує автомобіль в межах Луцька і громади. Але був один випадок, коли військового перевозили у Вінницю, бо не було іншого варіанту.



«Він був абсолютно нетранспортабельний, не міг сам пересісти в потяг чи в автобус. Ми погодилися перевезти, але просили його родичів заплатили за пальне, оскільки дорога далека, а ми на весь день забираємо машину з громади, тож інші ветерани не можуть їхати у своїх справах в цей час», — каже пані Альона.



90% викликів — заздалегідь заплановані поїздки.



Наразі однієї машини достатньо для потреб військових громади, каже вона.



Зазначає, що багато ветеранів соромляться викликати таксі, приймати допомогу, адже вони звикли долати труднощі самотужки. Має пройти певний час, щоб вони почувалися більш вільно і не соромилися викликати спеціально облаштований транспорт.



Працює таксі безплатно щодня, його можна викликати за номером +38 077 911 77 11.



Не їздить у комендантську годину.



Нагадаємо, запрацював інклюзивний транспорт у січні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За майже два місяці роботи спеціальне таксі безплатно перевезло 105 ветеранів.Про це в коментарі misto.media розповіла учасниця команди ветеранського таксіКурсує автомобіль в межах Луцька і громади. Але був один випадок, коли військового перевозили у Вінницю, бо не було іншого варіанту.«Він був абсолютно нетранспортабельний, не міг сам пересісти в потяг чи в автобус. Ми погодилися перевезти, але просили його родичів заплатили за пальне, оскільки дорога далека, а ми на весь день забираємо машину з громади, тож інші ветерани не можуть їхати у своїх справах в цей час», — каже пані Альона.90% викликів — заздалегідь заплановані поїздки.Наразі однієї машини достатньо для потреб військових громади, каже вона.Зазначає, що багато ветеранів соромляться викликати таксі, приймати допомогу, адже вони звикли долати труднощі самотужки. Має пройти певний час, щоб вони почувалися більш вільно і не соромилися викликати спеціально облаштований транспорт.Працює таксі безплатно щодня, його можна викликати за номером +38 077 911 77 11.Не їздить у комендантську годину.Нагадаємо, запрацював інклюзивний транспорт у січні цього року.

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