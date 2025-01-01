На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища

На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища
За останню добу рятувальники Волині ліквідували 65 пожеж, з них 55 – у природних екосистемах. Вогонь знищив понад 67 гектарів території – горіли поля, ліси та навіть торфовища.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Учорашній день став справжнім випробуванням для рятувальників Волині. Найспекотнішим виявився Ковельський район, де зафіксували 29 пожеж! Луцький район – там сталося 15 загорянь. У Камінь-Каширському – 11 пожеж, а у Володимирському – 10. Вогонь ширився полями, торфовищами, змушуючи рятувальників працювати без відпочинку.

Та найгірше те, що вогонь досі не відступає!

Головненська громада (Ковельський район) – 2,3 га торфовищ усе ще у вогні. Густий дим застилає околиці, роблячи повітря важким, а підступний торф тліє глибоко під землею, ускладнюючи гасіння.

Любешівська громада (Камінь-Каширський район) – 3,5 га торфовищ продовжують горіти, і це боротьба не на години, а на дні. Торф’яні пожежі можуть тліти тижнями, загрожуючи поширенням вогню на ще більші площі.
На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища

Шацька громада (Ковельський район) – 1,5 га сухостою у вогні. Тут працюють рятувальники, не даючи полум’ю шансів охопити ще більшу територію.

Мар'янівська громада (Луцький район) – ситуація залишається складною, горить ще 1 га сухої трави. Вітер може легко підхопити полум’я і рознести його на нові ділянки.

"Це не просто цифри у зведеннях – це випалені гектари, знищена природа, загиблі тварини, а головне – величезний ризик для людей! Рятувальники щодня ризикують життям, аби приборкати стихію, яку можна було б не допустити. За добу виявлено та притягнуто до адміністративної відповідальності 19 осіб (з яких 9 — за фактами пожеж)", - наголошують рятувальники.
На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища
На Волині за минулу добу - понад 65 пожеж: горіли поля, ліси та торфовища

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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