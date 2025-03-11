Міноборони рф заявило, що росію атакували сотні дронів

Міноборони рф заявило, що росію атакували сотні дронів
Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 11 березня країну нібито атакували сотні українських дронів, і що 337 із них нібито вдалося збити.

Про це повідомляє Міноборони рф, пише Українська правда.

Дрони нібито атакували 10 регіонів Росії.

Повідомляють, що 91 БПЛА нібито збили над Московською областю, 126 – над Курською, 38 – над Брянською, 25 – над Бєлгородською, 22 – над Рязанською, 10 – над Калузькою, по 8 – над Липецькою та Орловською, 6 – над Воронезькою і 3 – над Нижньогородською областю РФ.

Російське міноборони традиційно замовчує інформацію про удари по російських об’єктах та про те, скільки дронів збити не вдалося.

Раніше російські чиновники заявили, що вночі 11 березня столицю РФ Москву атакували десятки безпілотників, станом на ранок нібито вже збили 69 дронів; у місті не працюють аеропорти, є пошкодження і нібито загиблий.

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Теги: Україна, росія, війна
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