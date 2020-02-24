Епідпоріг на Волині перевищений на 83%





Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.



59% серед тих, хто занедужав, — діти віком до 17 років. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 223 людини з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, попереднього тижня госпіталізованих було на 8% менше. Летальні випадки в області не реєстрували.



Яка ситуація у школах і дитсадках



Щоб не допустити поширення захворювань проводять протиепідемічні заходи. Йдеться про перехід на дистанційну форму навчання, коли кількість відсутніх дітей перевищує 20%.



Наразі такі заходи запровадили у 20 закладах загальної середньої освіти області. на дистанційне навчання переведені 4 школи та 44 класів в окремих школах міста Луцька, Камінь-Каширського та Ковельського районів.



Через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ закриті два заклади дошкільної освіти у Луцькому районі, передає



Як вберегтися під час епідсезону



Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;

Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;

Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);

Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;

Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;

Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;

Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;

Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 10 березня епідпоріг на Волині перевищений на 83%. За тиждень, з 3 по 9 березня, на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли орієнтовно 10 тисяч жителів області.Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.59% серед тих, хто занедужав, — діти віком до 17 років. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 223 людини з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, попереднього тижня госпіталізованих було на 8% менше. Летальні випадки в області не реєстрували.Щоб не допустити поширення захворювань проводять протиепідемічні заходи. Йдеться про перехід на дистанційну форму навчання, коли кількість відсутніх дітей перевищує 20%.Наразі такі заходи запровадили у 20 закладах загальної середньої освіти області. на дистанційне навчання переведені 4 школи та 44 класів в окремих школах міста Луцька, Камінь-Каширського та Ковельського районів.Через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ закриті два заклади дошкільної освіти у Луцькому районі, передає Суспільне Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.

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