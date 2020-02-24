Епідпоріг на Волині перевищений на 83%
Сьогодні, 22:12
Станом на 10 березня епідпоріг на Волині перевищений на 83%. За тиждень, з 3 по 9 березня, на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли орієнтовно 10 тисяч жителів області.
Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.
59% серед тих, хто занедужав, — діти віком до 17 років. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 223 людини з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, попереднього тижня госпіталізованих було на 8% менше. Летальні випадки в області не реєстрували.
Яка ситуація у школах і дитсадках
Щоб не допустити поширення захворювань проводять протиепідемічні заходи. Йдеться про перехід на дистанційну форму навчання, коли кількість відсутніх дітей перевищує 20%.
Наразі такі заходи запровадили у 20 закладах загальної середньої освіти області. на дистанційне навчання переведені 4 школи та 44 класів в окремих школах міста Луцька, Камінь-Каширського та Ковельського районів.
Через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ закриті два заклади дошкільної освіти у Луцькому районі, передає Суспільне.
Як вберегтися під час епідсезону
Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;
Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;
Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);
Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;
Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;
Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;
Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;
Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.
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Про це повідомили в обласному центрі контролю і профілактики хвороб.
59% серед тих, хто занедужав, — діти віком до 17 років. До інфекційних стаціонарів протягом тижня госпіталізували 223 людини з тяжким перебігом хвороби та пневмоніями, попереднього тижня госпіталізованих було на 8% менше. Летальні випадки в області не реєстрували.
Яка ситуація у школах і дитсадках
Щоб не допустити поширення захворювань проводять протиепідемічні заходи. Йдеться про перехід на дистанційну форму навчання, коли кількість відсутніх дітей перевищує 20%.
Наразі такі заходи запровадили у 20 закладах загальної середньої освіти області. на дистанційне навчання переведені 4 школи та 44 класів в окремих школах міста Луцька, Камінь-Каширського та Ковельського районів.
Через значну відсутність дітей з приводу ГРВІ закриті два заклади дошкільної освіти у Луцькому районі, передає Суспільне.
Як вберегтися під час епідсезону
Залишайтеся вдома, якщо відчуваєте симптоми грипу або ГРВІ;
Уникайте контакту з хворими та тісного контакту з іншими людьми, тримайте дистанцію не менше метра від людини з ознаками захворювання;
Уникайте місць масового скупчення (торгово-розважальні центри, переповнений транспорт, аптеки);
Враховуючи, що основний контингент хворих — це діти, мінімізуйте походи з ними до ігрових центрів. Найкращі прогулянки – надворі оскільки віруси не люблять свіже повітря;
Здійснюйте регулярне провітрювання, вологе прибирання оселі з використанням деззасобів;
Харчуйтеся збалансовано, вживайте вітамінізовані продукти, повноцінно спіть;
Коли захворіли, звертайтеся до сімейного лікаря, не займайтеся самолікуванням;
Носіть маску, щоб захистити себе та інших від зараження.
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