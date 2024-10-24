У Луцьку водій поконфліктував з працівниками ТЦК: правоохоронці відкривали вогонь під час погоні

У Луцьку водій поконфліктував з працівниками ТЦК: правоохоронці відкривали вогонь під час погоні
У Луцьку, на перехресті вулиць Кравчука та Захисників України, у працівників ТЦК трапився конфлікт з водієм Mercedes-Benz.

Про це повідомили у Патрульній поліції Волині.

Як зазначили у відомстві, сьогодні, близько 10-ї години, ми отримали повідомлення від працівників ТЦК про конфлікт з водієм Mercedes-Benz. Водій поїхав з місця і військовослужбовці поїхали за ним під час чого викликали патрульних.

Патрульні зупинили автомобіль. Підʼїхали і працівники ТЦК. З'ясувалося, що за кермом перебував 37-річний водій.

Під час перевірки документів чоловік поводився агресивно та намагався здійснити наїзд на працівників поліції, аби втекти. Для припинення протиправних дій, згідно з п. 7 ч. 4 ст. 46 Закону України "Про Національну поліцію", інспектор здійснив один постріл у заднє ліве колесу транспортного засобу, пошкодивши його, втім водій Mercedes-Benz продовжив рух.

Патрульні зупинили транспортний засіб на перехресті вулиць Кравчука — Захисників України. Чоловіка затримали. Після того, як його помістили у службове авто, він продовжував поводитися агресивно та ударом ноги розбив заднє праве скло.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу. Вирішується питання правової кваліфікації події.


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Теги: поліція, тцк, збиток, водій
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