Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 11 березня



Луцьк



Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18° тепла.Мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.

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