Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 11 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 11 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 16-18° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Вночі та вранці невеликий дощ, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 4-9° тепла, вдень 13-18° тепла.
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