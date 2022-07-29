На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв

На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв
Пів сотні нетверезих водіїв притягнули до відповідальності цими вихідними наряди груп реагування патрульної поліції ГУНП.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Незважаючи на воєнний стан, високі штрафи і загрозу для життя й здоров’я, громадяни продовжують кермувати в стані сп’яніння. Завдяки системній роботі волинських поліцейських їх притягують до відповідальності, складаючи протоколи. Далі справи розглядаються в суді.

Так, за ст. 130 КУпАП притягнули 13 водіїв в Луцькому районі, 16 – в Ковельському, 14 – у Володимирському та 7 – у Камінь-Каширському.

Санкція статті за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.

Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі (до 34 тисяч гривень), а термін позбавлення права керування зростає до 3 років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, їй загрожує 51 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами аж на 10 років.

У 2024 році з вини нетверезих трапилося 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких 41 – з потерпілими. В таких аваріях 4 людини загинуло та 56 – травмувалось.

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Теги: водії, Волинь, поліція
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