На Волині за вихідні покарали пів сотні п'яних водіїв
Сьогодні, 17:08
Пів сотні нетверезих водіїв притягнули до відповідальності цими вихідними наряди груп реагування патрульної поліції ГУНП.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незважаючи на воєнний стан, високі штрафи і загрозу для життя й здоров’я, громадяни продовжують кермувати в стані сп’яніння. Завдяки системній роботі волинських поліцейських їх притягують до відповідальності, складаючи протоколи. Далі справи розглядаються в суді.
Так, за ст. 130 КУпАП притягнули 13 водіїв в Луцькому районі, 16 – в Ковельському, 14 – у Володимирському та 7 – у Камінь-Каширському.
Санкція статті за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.
Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі (до 34 тисяч гривень), а термін позбавлення права керування зростає до 3 років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, їй загрожує 51 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами аж на 10 років.
У 2024 році з вини нетверезих трапилося 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких 41 – з потерпілими. В таких аваріях 4 людини загинуло та 56 – травмувалось.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Незважаючи на воєнний стан, високі штрафи і загрозу для життя й здоров’я, громадяни продовжують кермувати в стані сп’яніння. Завдяки системній роботі волинських поліцейських їх притягують до відповідальності, складаючи протоколи. Далі справи розглядаються в суді.
Так, за ст. 130 КУпАП притягнули 13 водіїв в Луцькому районі, 16 – в Ковельському, 14 – у Володимирському та 7 – у Камінь-Каширському.
Санкція статті за керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, передбачає накладення штрафу на водіїв у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а це 17 000 гривень, з позбавленням права керування транспортними засобами терміном один рік.
Якщо це порушення вчинене повторно протягом року, то штраф збільшується вдвічі (до 34 тисяч гривень), а термін позбавлення права керування зростає до 3 років. Якщо ж особа двічі протягом року піддавалася адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, їй загрожує 51 000 гривень штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами аж на 10 років.
У 2024 році з вини нетверезих трапилося 100 дорожньо-транспортних пригод, з яких 41 – з потерпілими. В таких аваріях 4 людини загинуло та 56 – травмувалось.
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