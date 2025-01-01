На Волинь йде похолодання та опади: прогноз на тиждень

На Волинь йде похолодання та опади: прогноз на тиждень
Після періоду теплої та сонячної погоди на Волинь наближається похолодання.

Уже з середи, 12 березня, температура почне поступово знижуватися, а разом із нею прийдуть і опади.

За даними Українського гідрометеоцентру, погодні умови змінюватимуться наступним чином:

- Вівторок: вночі +9°…+7°, вдень +16°…+18°, без опадів.

- Середа: вночі +8°…+6°, вдень +15°…+17°, хмарно з проясненнями, дощ.

- Четвер: вночі +7°…+5°, вдень +14°…+16°, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

- П’ятниця: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°, хмарно з проясненнями, без опадів.

Найбільш відчутне зниження температури прогнозується у вихідні – у суботу стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +8°, можливі дощі.




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