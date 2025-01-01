На Волинь йде похолодання та опади: прогноз на тиждень





Уже з середи, 12 березня, температура почне поступово знижуватися, а разом із нею прийдуть і опади.



За даними



- Вівторок: вночі +9°…+7°, вдень +16°…+18°, без опадів.



- Середа: вночі +8°…+6°, вдень +15°…+17°, хмарно з проясненнями, дощ.



- Четвер: вночі +7°…+5°, вдень +14°…+16°, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.



- П’ятниця: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°, хмарно з проясненнями, без опадів.



Найбільш відчутне зниження температури прогнозується у вихідні – у суботу стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +8°, можливі дощі.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після періоду теплої та сонячної погоди на Волинь наближається похолодання.Уже з середи, 12 березня, температура почне поступово знижуватися, а разом із нею прийдуть і опади.За даними Українського гідрометеоцентру , погодні умови змінюватимуться наступним чином:- Вівторок: вночі +9°…+7°, вдень +16°…+18°, без опадів.- Середа: вночі +8°…+6°, вдень +15°…+17°, хмарно з проясненнями, дощ.- Четвер: вночі +7°…+5°, вдень +14°…+16°, хмарно з проясненнями, невеликий дощ.- П’ятниця: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°, хмарно з проясненнями, без опадів.Найбільш відчутне зниження температури прогнозується у вихідні – у суботу стовпчики термометрів удень не піднімуться вище +8°, можливі дощі.

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