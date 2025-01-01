У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка
Сьогодні, 13:50
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні №16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця, а також лучани.
Поховали Руслана Пилипюка на кладовищі у селі Липини.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні №16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.
Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця, а також лучани.
Поховали Руслана Пилипюка на кладовищі у селі Липини.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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