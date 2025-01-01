У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка

Руслана Пилипюка.



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні №16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця, а також лучани.



Поховали Руслана Пилипюка на кладовищі у селі Липини.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку провели в останню дорогу ГерояПро це повідомили у Луцькій міській раді.Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні №16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця, а також лучани.Поховали Руслана Пилипюка на кладовищі у селі Липини.

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