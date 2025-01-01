У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка

У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Сьогодні у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Збройних сил України Пилипюка Руслана Вікторовича (07.081978 року народження), який помер 6 березня в реанімаційному відділенні міської клінічної лікарні №16 Дніпровської міської ради від отриманих поранень під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Торецьк Донецької області.

Провести Героя в останню дорогу прийшов Луцький міський голова Ігор Поліщук, родина, побратими військовослужбовця, а також лучани.

Поховали Руслана Пилипюка на кладовищі у селі Липини.
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
«Калінка-малінка» або чому відомий волинський забудовник рекламується російською. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автоперегони у Луцьку: поліція прокоментувала ситуацію
Сьогодні, 14:32
На світлофорах в центрі Луцька хочуть вмикати червоне світло під час хвилини мовчання
Сьогодні, 14:14
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка
Сьогодні, 13:50
У Луцьку десятки автомобілістів хотіли влаштувати перегони. ВІДЕО
Сьогодні, 13:30
«Часто сняться загиблі побратими», - воїн з Волині про шість років служби в ЗСУ
Сьогодні, 13:11
Схожі новини
На світлофорах в центрі Луцька хочуть вмикати червоне світло під час хвилини мовчання На світлофорах в центрі Луцька хочуть вмикати червоне світло під час хвилини мовчання
Сьогодні, 14:14
«Часто сняться загиблі побратими», - воїн з Волині про шість років служби в ЗСУ «Часто сняться загиблі побратими», - воїн з Волині про шість років служби в ЗСУ
Сьогодні, 13:11
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Юрієм Криворучком
07 березень, 13:45
Захищаючи Україну, загинув студент ВНУ Володимир Стогній Захищаючи Україну, загинув студент ВНУ Володимир Стогній
06 березень, 16:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волинь йде похолодання та опади: прогноз на тиждень
Сьогодні, 14:53
 0
Дозвіл на зброю тепер може відображатися в «Дії»
Сьогодні, 14:38
 0
Автоперегони у Луцьку: поліція прокоментувала ситуацію
Сьогодні, 14:32
 0
На світлофорах в центрі Луцька хочуть вмикати червоне світло під час хвилини мовчання
Сьогодні, 14:14
 0
У Луцьку провели в останню дорогу Героя Руслана Пилипюка
Сьогодні, 13:50
 0
Медіа
відео
1/8