У Києві вибухнула автівка: бомбу заклали під водійське сидіння
Сьогодні, 13:41
Поліція Києва спільно із СБУ встановлюють обставини вибуху автомобіля у Голосіївському районі у Києві.
Про це у фейсбуці повідомляє відділ комунікацій ГУНП Києва.
Сьогодні, 20 жовтня, близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.
Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє відділ комунікацій ГУНП Києва.
Сьогодні, 20 жовтня, близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються.
На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.
Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував.
Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відійшов у засвіти легендарний волинський мотогонщик, заслужений тренер України Анатолій Буренко
Сьогодні, 13:45
У Києві вибухнула автівка: бомбу заклали під водійське сидіння
Сьогодні, 13:41
У Луцьку п’яний чоловік увірвався до вівтаря собору й побив священника під час служби
Сьогодні, 13:15
Навіки 23: волиняни попрощалися із Героєм Максимом Кухтеєм
Сьогодні, 13:09