У Києві вибухнула автівка: бомбу заклали під водійське сидіння





Про це у фейсбуці повідомляє відділ комунікацій ГУНП Києва.



Сьогодні, 20 жовтня, близько 06:00 години у дворі багатоповерхового будинку стався вибух автомобіля BMW X3. Внаслідок події ніхто не постраждав. Всі обставини події зʼясовуються.



На місці події працюють слідчо-оперативна група Голосіївського управління поліції та столичного главку, вибухотехніки, кінологи та інші профільні служби.



Попередньо встановлено, що під водійське сидіння транспортного засобу було закладено вибуховий пристрій. На момент детонації у салоні автомобіля ніхто не перебував.



Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, фіксують наслідки вибуху та вилучають речові докази.





