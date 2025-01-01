Яким бачать Старе місто лучани: закликають долучитися до опитування

Розказати про те, як можна змінити Старе місто та які місця лучани показують гостям першочергово, мешканці можуть в опитуванні про стратегію розвитку історичного кварталу Луцька.

Анкету з опитуванням розмістили на сайті Луцької міської ради, пише misto.media.

Опитувальник складається з шести розділів:

«Відчуття міста»;

«Унікальність та відмінність»;

«Досвід міста»;

«Візія та майбутнє»;

«Ідентичність і сенси»;

«Участь у майбутньому».

Учасників просять поділитися думками та розповісти про свої асоціації з містом, назвати, чим воно відрізняється від інших, обрати «головну гордість» та пригадати особливі моменти в Луцьку.

Долучатися закликають усіх містян, адже відповіді допоможуть сформувати спільну мапу сенсів, на які спиратиметься майбутня стратегія розвитку історичного кварталу Луцька.

Щоб пройти опитування, потрібно заповнити гугл-форму.

Нагадаємо, розробити проєкт детального плану Старого міста дозволили на сесії Луцької міської ради у середу, 24 вересня.

