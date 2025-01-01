Яким бачать Старе місто лучани: закликають долучитися до опитування
Сьогодні, 16:00
Розказати про те, як можна змінити Старе місто та які місця лучани показують гостям першочергово, мешканці можуть в опитуванні про стратегію розвитку історичного кварталу Луцька.
Анкету з опитуванням розмістили на сайті Луцької міської ради, пише misto.media.
Опитувальник складається з шести розділів:
«Відчуття міста»;
«Унікальність та відмінність»;
«Досвід міста»;
«Візія та майбутнє»;
«Ідентичність і сенси»;
«Участь у майбутньому».
Учасників просять поділитися думками та розповісти про свої асоціації з містом, назвати, чим воно відрізняється від інших, обрати «головну гордість» та пригадати особливі моменти в Луцьку.
Долучатися закликають усіх містян, адже відповіді допоможуть сформувати спільну мапу сенсів, на які спиратиметься майбутня стратегія розвитку історичного кварталу Луцька.
Щоб пройти опитування, потрібно заповнити гугл-форму.
Нагадаємо, розробити проєкт детального плану Старого міста дозволили на сесії Луцької міської ради у середу, 24 вересня.
