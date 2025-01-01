Яким бачать Старе місто лучани: закликають долучитися до опитування





Анкету з опитуванням розмістили на сайті Луцької міської ради, пише



Опитувальник складається з шести розділів:



«Відчуття міста»;



«Унікальність та відмінність»;



«Досвід міста»;



«Візія та майбутнє»;



«Ідентичність і сенси»;



«Участь у майбутньому».



Учасників просять поділитися думками та розповісти про свої асоціації з містом, назвати, чим воно відрізняється від інших, обрати «головну гордість» та пригадати особливі моменти в Луцьку.



Долучатися закликають усіх містян, адже відповіді допоможуть сформувати спільну мапу сенсів, на які спиратиметься майбутня стратегія розвитку історичного кварталу Луцька.



Щоб пройти опитування, потрібно заповнити



Нагадаємо, розробити проєкт детального плану Старого міста дозволили на сесії Луцької міської ради у середу, 24 вересня.

