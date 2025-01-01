Які сорти озимого часнику найкращі: не бояться морозів і хвороб, формують гігантські головки





Які найкращі сорти озимого часнику



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Садіння озимого часнику — це запорука щедрого врожаю вже на початку наступного літа. Але результат залежить не лише від догляду за грядками, а й від правильно підібраного сорту. Не всі різновиди здатні витримати морози та весняні перепади температур. Саме тому варто звернути увагу на сорти, які поєднують високу врожайність, стійкість до хвороб і чудові смакові властивості. Ми підготували добірку з п’яти найкращих українських сортів озимого часнику, посилаючись на ресурс ВСН , які варто посадити цієї осені.«Любаша». Один із найпопулярніших сортів вітчизняної селекції. Головки досягають 130 г, а окремі екземпляри можуть важити 300-350 г. У кожній головці до 8 великих зубків. Сорт має напівгострий смак, сильний аромат, витримує посуху та морози, стійкий до грибкових хвороб і невибагливий у догляді.Харківський фіолетовий. Виведений Інститутом овочівництва і баштанництва НААН. Формує 4-6 зубків по 30-40 г кожен. Лушпиння спочатку біле з фіолетовими прожилками, пізніше стає насичено-фіолетовим. Витримує морози до –25°C, має гострий смак і добре зберігається, не втрачаючи корисних властивостей.Український білий (гуляйпільський). Сорт із Запоріжжя, який не стрілкується. Формує великі головки вагою до 140 г з 12-16 зубчиками. Відрізняється високою врожайністю, ніжною світло-кремовою м’якоттю та приємним ароматом. Ідеальний для тривалого зберігання.Софіївський. Високоврожайний сорт, створений в Уманському сільськогосподарському інституті. Стійкий до морозів до –35°C, шкідників і хвороб. Головки можуть важити до 145 г, у кожній — 5-6 великих зубків. Лушпиння світло-фіолетове з бузковими відтінками, смак гострий та виразний.«Прометей». Різновид озимого стрілкуючого часнику з Уманської академії. Відзначається стабільною врожайністю, зимостійкістю та лежкістю. Головки вагою 60-120 г мають 3-6 великих зубків із соковитою білою м’якоттю під щільною світло-фіолетовою лускою. Цей сорт має гострий смак і насичений аромат.

