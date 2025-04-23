На Волині чоловік хотів відкупитися від ТЦК: як його покарав суд





Про це пишуть



Інцидент стався 7 серпня 2025 року у Нововолинську. Андрій К. керував Opel Astra, будучи не пристебнутим ременем безпеки. За це його зупинили працівники поліції.



Під час перевірки документів з’ясувалося, що із 23.04.2025 чоловік перебував у розшуку ТЦК. Усвідомлюючи порушення правил військового обліку, волинянин намагався уникнути відповідальності і поклав у поліцейській автівці 10 тисяч гривень.



Дії кваліфікували за статтею 369 КК України (надання службовій особі неправомірної вигоди).



На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Мовляв, їхав автомобілем до мами і не пристібнув ремінь безпеки. За його словами, дав хабар, аби не доставили у ТЦК. Чоловік вперше притягується до криміналу, не працює, має на утриманні малолітнього сина.



За спробу підкупу суд призначив Андрієві К. 17 тисяч гривень штрафу. Також конфіскували в користь держави 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.



