На Волині чоловік хотів відкупитися від ТЦК: як його покарав суд
Сьогодні, 08:20
Військовозобов’язаний волинянин, який перебував у розшуку, дав хабар, аби не потрапити до ТЦК та СП. Нововолинський міський суд оштрафував його на 17 тисяч гривень.
Про це пишуть Волинські новини.
Інцидент стався 7 серпня 2025 року у Нововолинську. Андрій К. керував Opel Astra, будучи не пристебнутим ременем безпеки. За це його зупинили працівники поліції.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що із 23.04.2025 чоловік перебував у розшуку ТЦК. Усвідомлюючи порушення правил військового обліку, волинянин намагався уникнути відповідальності і поклав у поліцейській автівці 10 тисяч гривень.
Дії кваліфікували за статтею 369 КК України (надання службовій особі неправомірної вигоди).
На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Мовляв, їхав автомобілем до мами і не пристібнув ремінь безпеки. За його словами, дав хабар, аби не доставили у ТЦК. Чоловік вперше притягується до криміналу, не працює, має на утриманні малолітнього сина.
За спробу підкупу суд призначив Андрієві К. 17 тисяч гривень штрафу. Також конфіскували в користь держави 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пишуть Волинські новини.
Інцидент стався 7 серпня 2025 року у Нововолинську. Андрій К. керував Opel Astra, будучи не пристебнутим ременем безпеки. За це його зупинили працівники поліції.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що із 23.04.2025 чоловік перебував у розшуку ТЦК. Усвідомлюючи порушення правил військового обліку, волинянин намагався уникнути відповідальності і поклав у поліцейській автівці 10 тисяч гривень.
Дії кваліфікували за статтею 369 КК України (надання службовій особі неправомірної вигоди).
На судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину. Мовляв, їхав автомобілем до мами і не пристібнув ремінь безпеки. За його словами, дав хабар, аби не доставили у ТЦК. Чоловік вперше притягується до криміналу, не працює, має на утриманні малолітнього сина.
За спробу підкупу суд призначив Андрієві К. 17 тисяч гривень штрафу. Також конфіскували в користь держави 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У зоні бойових дій помер воїн з Волині Віктор Мельничук
Сьогодні, 09:22
22-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем чоловіка
Сьогодні, 09:10
На Волині чоловік хотів відкупитися від ТЦК: як його покарав суд
Сьогодні, 08:20
Тварина-покровитель 2026: дізнайтеся, хто символізує прийдешній рік і на що чекати кожному знаку зодіаку
Сьогодні, 07:15
Які сорти озимого часнику найкращі: не бояться морозів і хвороб, формують гігантські головки
Сьогодні, 05:17