22-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем чоловіка
На Волині поліцейські затримали фігуранта, який наніс умисне тяжке тілесне ушкодження знайомому.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився 28 вересня, на Горохівщині.

Під час словесного конфлікту місцевий мешканець, 2002 року народження, наніс ножове поранення іншому чоловіку. Потерпілий – житель Луцького району. Його госпіталізували в Горохівську лікарню з різними ушкодженнями.

Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Йому оголосять, за процесуального керівництва прокуратури, підозру за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу України. Слідство триває.




