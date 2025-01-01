22-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Інцидент трапився 28 вересня, на Горохівщині.



Під час словесного конфлікту місцевий мешканець, 2002 року народження, наніс ножове поранення іншому чоловіку. Потерпілий – житель Луцького району. Його госпіталізували в Горохівську лікарню з різними ушкодженнями.



Причетного затримали в порядку ст. 208 КПК України.



Йому оголосять, за процесуального керівництва прокуратури, підозру за ч.1 ст.121 Кримінального Кодексу України. Слідство триває.









