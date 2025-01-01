Півтора року вважали зниклим: експертиза підтвердила загибель Героя з Волині

ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина, якого з травня 2024 року вважали зниклим безвісти.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Маємо сумну звістку. Війна забрала життя Захисника Романа Красюкова, 1983 року народження. Жителя села Гряди», - зазначив мер.Він вважався зниклим безвісти. ДНК експертиза підтвердила його загибель 2 травня 2024 року в Харківській області.«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким», - додав міський голова.Сьогодні, 29 вересня, об 11:45 скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.Коридором шани проведуть жалобний кортеж у село Гряди до будинку, де мешкав Роман: вулиця Сонячна, 8а. О 12:30 розпочнеться панахида біля дому.О 13:00 в храмі Різдва Пресвятої Богородиці розпочнеться панахида та прощання.Чин погребіння - сільське кладовище.«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.