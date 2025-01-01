Півтора року вважали зниклим: експертиза підтвердила загибель Героя з Волині
Сьогодні, 09:52
ДНК-експертиза підтвердила загибель на війні волинянина Романа Красюкова, якого з травня 2024 року вважали зниклим безвісти.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Маємо сумну звістку. Війна забрала життя Захисника Романа Красюкова, 1983 року народження. Жителя села Гряди», - зазначив мер.
Він вважався зниклим безвісти. ДНК експертиза підтвердила його загибель 2 травня 2024 року в Харківській області.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким», - додав міський голова.
Сьогодні, 29 вересня, об 11:45 скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.
Коридором шани проведуть жалобний кортеж у село Гряди до будинку, де мешкав Роман: вулиця Сонячна, 8а. О 12:30 розпочнеться панахида біля дому.
О 13:00 в храмі Різдва Пресвятої Богородиці розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - сільське кладовище.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Маємо сумну звістку. Війна забрала життя Захисника Романа Красюкова, 1983 року народження. Жителя села Гряди», - зазначив мер.
Він вважався зниклим безвісти. ДНК експертиза підтвердила його загибель 2 травня 2024 року в Харківській області.
«Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким», - додав міський голова.
Сьогодні, 29 вересня, об 11:45 скорботний кортеж зустрічатимуть на вʼїзді в Нововолинськ.
Коридором шани проведуть жалобний кортеж у село Гряди до будинку, де мешкав Роман: вулиця Сонячна, 8а. О 12:30 розпочнеться панахида біля дому.
О 13:00 в храмі Різдва Пресвятої Богородиці розпочнеться панахида та прощання.
Чин погребіння - сільське кладовище.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Борис Карпус.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Різанина на Волині: поліція затримала підозрюваного
Сьогодні, 10:10
Через волинський кордон намагалися провезти майже центнер російської червоної ікри та крабового м’яса
Сьогодні, 10:00
Півтора року вважали зниклим: експертиза підтвердила загибель Героя з Волині
Сьогодні, 09:52
У зоні бойових дій помер воїн з Волині Віктор Мельничук
Сьогодні, 09:22
22-річний волинянин під час конфлікту вдарив ножем чоловіка
Сьогодні, 09:10